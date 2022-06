Warholm om VM-sjansen: – Klar på at det kan gå

Karsten Warholm (26) gir overfor VG uttrykk for at han er optimistisk når det gjelder å rekke VM-starten i USA om snaut fire uker – med visse forbehold.

SUVEREN 2021: Karsten Warholm satte forrige sesong verdensrekord på 400 meter hekk to ganger, vant OL-gull og Diamond League-finalen i Zürich (bildet).

– Alle forutsetninger for at det skal gå er på plass, sier OL-gullvinneren og verdensrekordholderen på 400 meter hekk.

Hans trener Leif Olav Alnes bekrefter at «det er gode forutsetninger». Han tilføyer at de vil gjøre det maksimale for at det kan gå.

– VM er innenfor rekkevidde?

– Jeg er absolutt klar på at det kan gå. Prognosene sier at det skal være mulig. Men det henger fortsatt litt i luften, det er åpenbart. Det ville også være hyggelig om folk legger meg inn i kveldsbønnene sine, svarer Karsten Warholm alvorlig og lettere humoristisk.

Alnes påpeker at Warholm må ha løpt for full fart før han står på startstreken i Eugene, der innledende heat på 400 meter hekk går 16. juli.

Det er to uker og en dag siden han pådro seg en skade i en muskel på baksiden av høyre lår. Det skjedde i det han skulle hoppe over første hekk i sesongdebuten i marokkanske Rabats Diamond League-stevne 5. juni.

To dager etter ble han undersøkt av Olympiatoppens lege Tomas Torgalsen, for så dagen etter det å dra til Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrts klinikk i München. Tyskeren er spesialist på denne typen skader og har behandlet en rekke internasjonale idrettsstjerner med gode resultater.

Blant andre tidenes største sprinterstjerne, Usain Bolt (35). Foran OL i 2016 ble jamaicaneren behandlet av Müller-Wohlfahrt for en «rift» i en muskel på baksiden av høyre lår.

Etter en drøy uke hos Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt kom Karsten Warholm tilbake til Oslo sist fredag, dagen etter Bisletts Diamond League-stevne – der han selvsagt skulle ha deltatt.

– Forbeholdene er viktige, understreker han etter å ha gitt uttrykk for at han mener det er gode muligheter for at han som regjerende mester kan stille til start i friidretts-VM i Eugene på USAs vestkyst 15.–24. juli.

Vanligvis går VM senere på høsten, i august/september/oktober. Nå en til to måneder tidligere på grunn av pandemiutsettelser og flytting av mesterskap. Friidretts-EM går i München 15.–21. august.

Fakta Dette er Karsten Warholm * Alder: 26 år (født 28. februar 1996) * Favorittøvelse: 400 meter hekk * Høyde: 1,87 m * Klubb: Dimna * Trener: Leif Olav Alnes * Største meritter, 400 m hekk utendørs: Ett OL-gull (2021), to VM-gull (2017 og 2019), ett EM-gull (2018), to Diamond League-titler (2019 og 2021) * Utvalgte personlige rekorder (utendørs): 400 m hekk: 45,94 (verdensrekord) og 400 m: 44,87 (norsk rekord) * Aktuell: Ga seg med lårtrøbbel i søndagens Diamond League-stevne i Rabat. To dager senere fikk han påvist en liten skade som setter VM i fare for den regjerende mesteren. Les mer

– Det må jo være slik at jeg kan løpe uten å være redd for skader, hvis VM skal være en opsjon, sier Warholm – kåret til årets mannlige friidrettsutøver i fjor.

Slik det ser ut nå, vil han og Leif Olav Alnes reise til Norges VM-forberedelsesleir i Berkeley i California cirka ni dager før mesterskapsstart i nabostaten Oregon (ni timer tidsforskjell fra Norge).

Han forteller at de første dagene under oppholdet i Tyskland mest dreide seg om at «kroppen» – det vil si skaden – ble gitt anledning til å leges optimalt, rehabiliteringsøvelser, blant annet i vannbasseng, samt diagnostisering. Ifølge Warholm ble hans trener Leif Olav Alnes og Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt fort enige «om hva som må gjøres».

– Leif og Müller-Wohlfahrt fant tonen, sier han.

– Det var ikke så galt at det ikke kan jobbes med frem mot VM, tilføyer han.

Han sier også at han allerede nå føler seg bedre, og at han har kunnet legge på mer trening de siste dagene – og at «vi» (Alnes/Warholm) – er i gang med mer kjente øvelser. I dag, mandag, gjennomførte han to økter.

Samtidig understreker han viktigheten av at Alnes mer enn noen gang trykker inn «bremsen» når han selv i all sin iver higer etter å trampe på «gassen». Han sier at han må stole på prosessen.

– Det er bedre med liten forbedring, enn stor forverring. Han er «dristigheten», jeg er «controlloren». Vi har veldig god kommunikasjon, sier Leif Olav Alnes.

– Jeg er heldig som blir tatt godt vare på, sier Karsten Warholm med tanke på at han også får tett oppfølging av Olympiatoppens medisinske ekspertise.

IKKE ENNÅ: Karsten Warholm under en helt vanlig treningsøkt – med 250 kilo på stangen – i Vallhall i romjulen for halvannet år siden. Til høyre trener Leif Olav Alnes, til venstre treningspartner Amalie Iuel.