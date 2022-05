Kan få stjernehjelp: – Blir litt surrealistisk

Tobias Foss (24) ble historisk med en niendeplass i fjorårets Giro d’Italia. Til tross for en brokete sesong så langt, håper han på enda mer i 2022.

KLAR FOR DYST: Tobias Foss måtte reise hjem fra høydeleieren i Teide litt tidligere enn planlagt, men har hvilt seg i form inn mot Giro d’Italia.

Niendeplassen i fjor sørget for at det er Foss som nå står med det beste norske sammenlagtresultatet i det italienske storrittet, en forbedring av Dag Erik Pedersens tiendeplass fra 1984.

– Selv om det gikk bra i fjor så er det ingen garanti for at det går bra i år, men nivået mitt er i hvert fall bedre enn det var i fjor. Det gir jo selvtillit, og så får vi bare ta én dag av gangen og gjøre det beste ut av hver dag. Da blir resultatet forhåpentligvis litt bedre, sier Foss til VG, som anslår at han har hevet nivået sitt med «et par prosent».

Fredag gikk startskuddet for treukersrittet, som i år starter i Ungarn. Foss er sammen med tidligere Giro-vinner Tom Dumoulin og Sam Oomen i spiss for et sterkt Jumbo-Visma-lag. Nederlandske Mathieu van der Poel vant den første etappen, mens Foss krysset målstreken fire sekunder bak vinneren.

I UNGARN: Jumbo-Visma-laget ble presentert frem for publikumet i Budapest på onsdag. Tobias Foss i rød trøye, ettersom han er regjerende norsk mester.

Foss forteller at de etter hvert vil se hvem av sammenlagthåpene som er i best slag, og disponere laget deretter. Trolig vil man ta en fot i bakken etter den niende etappen, med målgang på Blockhaus-stigningen (13,7 kilometer à 8,5 prosent).

Dermed kan det være at man får se superstjernen Tom Dumoulin – som vant Giroen i 2017, VM-tempoen samme år og ble nummer to i Tour de France året etter – som hjelperytter for Foss i siste del av rittet.

– Det blir litt surrealistisk. Vi får ta en etappe av gangen, men om det hadde skjedd, så hadde det vært kjempekult, sier Foss.

TIDLIGERE VINNER: Tom Dumoulin vant Giro d’Italia i 2017. Da var blant andre norske Sindre Lunke med på å hjelpe nederlenderen.

Dumoulin har de siste årene i perioder slitt med skader og har tidvis vært borte fra sporten på grunn av manglende motivasjon. Denne sesongen har han foreløpig ikke vist seg fra sin beste side.

Foss har på sin side også hatt en kortere sesong enn planlagt. Han åpnet sesongen bra i Volta ao Algarve, hvor han også var svært nær ved å ta en etappeseier – før han veltet med 25 meter igjen.

Så måtte han stå over Strade Bianche etter å ha blitt corona-syk, før han krasjet ut av Settimana Coppi e Bartali i slutten av mars. Siden det har han heller ikke kjørt noen ritt.

Giro d’Italia sendes eksklusivt på Discovery+ og Eurosport, og til de engelske sendingene er den tidligere spurtstjernen Robbie McEwen blant dem som skal kommentere rittet.

Australieren tror det at Foss kun har syv rittdager bak seg inn i Giroen kan være positivt, i det han mener er en «utrolig tøff utgave».

– Det kan vise seg å være en «blessing in disguise». Det er en del andre som har syklet mange ritt og har vært i god form i lang tid, men de klarer kanskje ikke å holde på den toppformen, sier McEwen til VG.

– Det kan være godt for ham og sykle seg inn i rittet, og vi får kanskje se at han kommer opp på sitt beste nivå. Vi har tidligere sett i Giroen at det ikke er viktig å være god i den første uken, det er viktig å være god i den andre halvdelen av rittet og stå rittet ut, sier han.

SPURTSTJERNE: Robbie McEwen var i en årrekke blant de største rivalene til Thor Hushovd. Her fra en etappe i Tour de France i 2006, hvor McEwen vant, mens Hushovd (i grønt) var rasende etter det han mente var en ufin manøver fra australieren.

Inn mot Giro d’Italia var Foss i tre og en halv uke i april på høydesamling på Tenerife, ved foten av vulkanen Teide.

– Jeg velger å se positivt på det. Jeg skulle gjerne kjørt et par ritt til, men det er også mye positivt å hente i det at man ikke har kjørt så mange ritt. Man kommer inn med friskere bein og er ikke rittlei. Jeg har lagt det grunnlaget som kreves, og i hvert fall for min del fungerer det veldig bra å trene meg i form inn mot en Grand Tour. Det skal nok ikke hemme meg, sier Foss.

IMPONERTE I FJOR: Tobias Foss kjørte et par etapper i fjorårets utgave i ungdomstrøyen og ble til slutt nummer ni sammenlagt.