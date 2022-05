Hard dom over Grealish: – Gedigen skuffelse

Jack Grealish (26) har til gode å overbevise etter rekordsigneringen fra Aston Villa til Manchester City.

KALDT: Jack Grealishs spill har ikke varmet Manchester City-fansen hittil. Onsdag skal Grealish og Pep Guardiola møte Real Madrid borte i Champions League-semifinale.

– Det har vært syltynt, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om Manchester Citys nummer 10.

Klubben skal ha betalt rundt 100 millioner pund (nærmere 1,2 milliarder norske kroner) for å hente Grealish fra Aston Villa. Det er tidenes dyreste overgang for en engelsk spiller.

Totalt har den offensive midtbanespilleren vært på banen i 35 kamper for City denne sesongen. Det har gitt fem mål og tre assist.

– Uttellingen hans er ganske tynn. Det er mulig han trenger mer tid til å tilpasse seg Guardiola. For meg blir det litt for mange berøringer og det går litt for langsomt. Grealish stopper flyten Manchester City har på sitt beste. Det er mye dribling uten så mye sluttprodukt. Han har vært en gedigen skuffelse, sier Alsaker og stempler ham som «sesongens flopp» prisen tatt i betraktning.

I flesteparten av de store kampene har Grealish blitt benket denne våren: I Premier League-nøkkelkampen mot Liverpool, begge Champions League-kvartfinalene mot Atletico Madrid og Champions League-semifinalen hjemme mot Real Madrid.

Også i engelske presse har Grealish fått kritikk de siste ukene.

«City gjorde feil sist sommer ved å hente Grealish. Å satse 100 millioner pund på en posisjon som ikke hadde behov for å styrke seg var en feil, et område der de allerede hadde Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez og Phil Foden. Man kan ikke si at Grealish har gjort noe forskjell», skriver Liverpool-legenden Graeme Souness i The Sunday Times. Souness, også manager i en årrekke etter karrieren, er nå blant de mest fremtredende ekspertene i engelsk fotball.

The Athletic-skribent og fotballforfatter Oliver Kay mener det ikke er panikk ennå, men er klar på at Grealish må vise mer.

«For å få starte de viktigste kampene uke etter uke må du prestere på et ekstremt høyt nivå. Foden og (...) Mahrez har gjort det for City denne sesongen. Grealish har hittil ikke gjort det», skrev Kay sist uke for The Athletic.

STOR SUM: Øyvind Alsaker beskriver Jack Grealish som en «prestisjesignering» for Pep Guardiola og Manchester City.

Alsaker tror Grealish kan gnistre mer i fremtiden.

– Det var en prestisjesignering for Guardiola og jeg tror han jobber knallhardt for å få det til med Grealish. Guardiola har en veldig krevende måte å spille på, og man kan ikke avskrive en så god spiller som Grealish.

Alsaker er på plass i Madrid for å kommentere returen av Real Madrid-Manchester City på Santiago Bernabeu onsdag kveld klokken 20.45. City leder 4–3 fra første kamp.

– Forventningene er store. Det er helt utrolig hva disse Champions League-kampene gir oss. Selv om City er favoritter, er det noe med Real Madrid på hjemmebane, historien deres og spillere i deres beste form noen gang, sier Alsaker.

Publisert Publisert: 4. mai 2022 18:49