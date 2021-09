USA knuste Hovland og Europa – McIlroy oppløst i tårer

Europa var sjanseløse mot USA i Viktor Hovlands (24) Ryder Cup-debut. Etterpå tok følelsene overhånd for Europas stjernespiller Rory McIlroy (32).

DEBUTANT: Viktor Hovlands første Ryder Cup ble neppe som han hadde drømt om. Søndag ble det uavgjort i singelmatchen mot Collin Morikawa.

Spillet pågår fremdeles, men USA har sikret seg de nødvendige 14,5 poengene de trenger etter at Collin Morikawa sikret et halvt poeng mot Viktor Hovland. Nå handler det kun om hvor stor USAs seier blir.

– Det har vært ekstremt skuffende at jeg ikke har bidratt mer for laget. Det har vært en tøff uke. Det er den beste turneringen i golf, og jeg håper å få spille mange flere, sier Rory McIlroy til Golf Channel mens tårene renner.

Europa var regjerende mester og hadde vunnet ni av de siste tolv Ryder Cup-turneringene, men på Whistling Straits-banen i Haven var amerikanerne overlegne hele helgen. «U-S-A» runget ut i kor blant publikummet etter at seieren var i boks.

McIlroy, som har vunnet fire majorturneringer, vant sin match søndag mot OL-vinneren Xander Schauffele, men tapte de tre andre matchene han spilte.

– Jeg er så glad i lagkameratene mine og jeg skulle gjort mer for dem denne uken, sier McIlroy til Sky Sports.

Han måtte ta en pause for å få kontroll på følelsene sine underveis i intervjuet. Også engelske Ian Poulter (45) satte seg på huk og lot tårene trille etter tapet.

Viktor Hovland fikk en perfekt start på søndagens singlematch mot Collin Morikawa med å vinne to av de første tre hullene. Men det snudde da Morikawa vant hull fire, fem, seks og syv.

Hovland slo tilbake på siste halvdel og med tre hull igjen var de likt. Morikawa vant det 17. hullet før Hovland tok hull 18. Dermed endte deres match uavgjort - et halvt poeng hver.

– Han er så talentfull, sier Rich Beem, som vant PGA Championship i 2002, på Sky Sports om Hovland.

– Det føles godt. Hele laget gjorde sitt beste og det føles veldig godt å vinne, sier Morikawa om seieren.

Hovland spilte alle fem matchene for Europa, og skaffet ett poeng totalt. Fredag tapte han foursome-matchen med Casey, mens han sammen med Fleetwood sikret et halvt poeng i fourball. Lørdag ble det tap i både foursome og fourball for nordmannen.

Før finaledagen, hvor det ble spilt 12 singlematcher, var USA foran med 11–5, og manglet kun 3,5 poeng for å ta Ryder Cup-trofeet.

I matchplay, som brukes i Ryder Cup, telles poengene i antall seirer på enkelthull på runden – ikke i antall slag brukt totalt på runden, som i «vanlig» golf.

Fakta Slik spilles Ryder Cup

Ryder Cup spilles fredag-søndag der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og tolv singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort, beholder regjerende mester Europa trofeet. I matchplay, som brukes i Ryder Cup, telles poengene i antall seirer på enkelthull på runden – ikke i antall slag brukt totalt på runden, som i «vanlig» golf. Foursome Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Les mer