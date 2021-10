Casper Ruud vant mot tidligere verdensener: – Jeg møtte en legende

(Casper Ruud-Andy Murray 7–5, 6–4) Den tidligere verdenseneren Andy Murray (34) gjorde et helhjertet forsøk, men måtte gi tapt da Casper Ruud (22) viste klasse i en morsom tenniskamp natt til fredag.

VANT: Casper Ruud slo den tidligere toppspilleren Andy Murray natt til fredag. Bildet er fra en turnering nylig.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg møtte en legende. Han har kjempet seg tilbake. Det har vært inspirerende å se hvordan han aldri gir opp. Han spilte på høyt nivå i dag, sier Ruud etter seieren mot skotten.

– Det har vært et langt år. Det blir godt med litt sol her på vestkysten. Jeg håper på en god avslutning på sesongen og komme til finalen, sier Casper Ruud, som nå er klar for kvartfinalen i San Diego Open.

Han er rangert som nummer to i turneringen og møter nå Lorenzo Sonego. Italieneren er nummer 23 i verden. Kampen går på VG+ Sport kl 02.30 natt til lørdag.

– En veldig, veldig bra tenniskamp av Ruud, sier kommentator Sverre Krogh Sundbø om Murray-matchen.

Andy Murray har kjempet seg tilbake fra et langvarig skademareritt. Før det var han en av de fire store i tennisen.

Les også Knuste verdenslaget i Laver Cup: Smakte ikke på champagnen

Den temperamentsfulle skotten klarte å bryte allerede til 2–1 i første sett, men det var bare så vidt Murray klarte å beholde sitt servegame til 3–1.

Til tider viste Murray gammel storhet, men det var samtidig tydelig at han ikke ville holde en hel kamp. Casper Ruud brøt tilbake til 3–3 etter bra spill.

Tilskuerne var på den gamle stjernens side, og de likte at han fulgte Ruud til 5–5. Men så brøt Ruud og vant 7–5 i et første sett, som varte hele én time og fire minutter.

Les også Ruud inne topp ti i verden for første gang: – Magisk grense

Ruud brøt blankt til 2–0 i andre sett. Da trodde nok de fleste at dette settet kom til å bli kort.

– Veien føles fryktelig, fryktelig lang for Murray nå, sier VG+ Sport-kommentator Sverre Krogh Sundbø, og Ruud servet inn 3–0.

Men Andy Murray klarte å komme tilbake, gjøre færre feil og yte brukbar motstand - og klarte å bryte tilbake til 3–4. Men Ruud brøt umiddelbart tilbake til 5-3 og kunne ha servet hjem kampen. Men så klarte Murray faktisk å bryte tilbake en gang - til 4–5.

Da skotten skulle prøve å komme ajour, brøt Ruud nok en gang - og vant altså 6–4.

Casper Ruud viste igjen at han er på vei til å kunne bli like god på hard court-underlag som på grus.

Les også Casper Ruud til VG: – En utrolig opplevelse

– Jeg synes han har vært bedre på hardcourt enn sitt rykte, fastslår VG+ Sport-kommentator Sundbø.

Ruud tapte overraskende for Botic van de Zandschulp i US Open, men var god i Laver Cup der han vant over Reilly Opelka.

Andy Murray har tre Grand Slam-titler og OL-gull, men er i dag rangert som verdens 109. beste spiller etter årene med skader. Ruud er nummer ti på den samme listen.