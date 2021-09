Bohinen ydmyket av Strømsgodset i spinnvill fotballkamp

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Sarpsborg 08 5–0) Slik ser en absurd omgang fotball ut: Først total Sarpsborg-dominans. Så to mulige Sarpsborg-straffer som ikke ble gitt. Og deretter 3–0-ledelse til Strømsgodset.

En forbannet Lars Bohinen, som etter hvert lente seg resignert inntil glassburet over trenerbenken, fikk bare med seg et gult kort fra den drepende første omgangen på Marienlyst.

– Brutalt. Å gå fra å ikke få to straffer til å ligge under 3–0 er tøft, sier Bohinen til VG og fortsetter:

– Jeg tror alle som er sett dem, ser at det er to klare straffer, utenom dommerne her.

Det var Strømsgodset-spiller Herman Stengel enig i.

– Hvor mange straffer burde dere hatt mot dere i førsteomgang?

– To, sier Stengel kontant til VG.

– De var klare?

– Jeg kan si det sånn at om jeg ikke hadde fått straffe på de, hadde jeg vært forbannet, svarer Strømsgodset-spilleren, før han roser lagkameratene og sier deg fornøyd med nok en hjemmeseier og røper at han har fått seg en liten datter.

Da kvelden var over i Drammen sto det 5–0 på tavla. Strømsgodset ble etter hvert overlegne.

Men 3–0 etter første omgang var nesten ikke til å tro.

– Vi spilte en fin omgang, men de fikk tre altfor enkle mål. Vi scorer ikke på sjansene våre. Vi blir også snytt for to straffer. Jeg blir løpt ned, rett og slett, sier Sarpsborg 08s Mikkel Maigaard til Discovery+.

Den gamle Strømsgodset-spilleren ble feid unna av stopper Ari Leifsson. Den andre Godset-stopperen, Gustav Valsvik, levde også farlig da han stoppet et Anton Salétros-skudd med hånden.

– Kampen var vill, og det er sånn vi liker det på Marienlyst. Vi rir av stormen og det var deilig med seier her i dag, sier Valsvik til VG.

MÅL-JUBEL: Gustav Valsvik jubler for scoring mot Sarpsborg 08.

– Ja, jeg stopper den med hånden, men jeg har den langs kroppen. Ikke straffe, konkluderte Gustav Valsvik overfor Discovery i pausen.

Han bjeffet også litt mot Maigaard.

– Mikkel er ikke i nærheten. Han filmer. Han faller i hvert fall lett, sa Valsvik - mannen som senere ga Strømsgodset 1–0 da han snurret på noe mye større enn en femøring.

Etter kampen var han ikke like sikker.

– Det føles ut som jeg hadde hånden langs kroppen, men når jeg ser det nå, så er den kanskje armen litt ut fra kroppen, sier Valsvik til VG etter han har sett reprisen på den første situasjonen før han fortsatte om Maigaard:

– Den er billig. For meg er det ikke i nærheten av straffe.

Danske Mikkel Maigaard henter støtte fra nøytral Tore Ole Skullerud, ekspertkommentator for Discovery.

– Det er to situasjoner der de (Sarpsborg 08) har all grunn til å føle seg snytt, sier han.

