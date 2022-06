Fotografen bak de dramatiske bildene: – Jeg blir emosjonell

Ingen hadde bedre oversikt enn Oli Scarff da artistsvømmer Anita Alvarez lå livløs på bunnen av bassenget under VM i svømming. Likevel hadde fotografen ingen mulighet til å hjelpe.

BEVISSTLØS: Anita Alvarez sank til bunns i bassenget under en VM-øvelse i artistsvømming.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Scarff har jobbet som pressefotograf siden 2005. Torsdag forrige uke hadde han sin mest dramatiske dag på jobb, under artistsvømmingen i Budapest.

– Jeg føler det fortsatt er merkelig. Jeg er fortsatt rystet, sier Scarff til VG.

For på slutten av Alvarez’ nummer synker hun plutselig til bunns.

– Jeg ga alt jeg hadde helt til siste slutt, og så begynte jeg å synke. «Å, nei, jeg føler meg ikke bra», tenkte jeg. Det siste jeg husker er at jeg begynte å synke mot bunnen, forteller hun til NBC.

forrige









fullskjerm neste REDDET: Treneren Andrea Fuentes hoppet i bassenget og reddet artistsvømmeren. 1 av 6 Foto: OLI SCARFF / AFP

Den første som reagerer er Alvarez’ trener, Andrea Fuentes.

– Jeg nølte ikke. Hvis det er en ting jeg er god på, så er det svømming. Hvert sekund telte og jeg reagerte fordi jeg kjenner Anita, sier Fuentes.

– Det er det mest dramatiske jeg har fotografert. Det Andrea gjorde er fantastisk. Hun er en verdensklassesvømmer, men å reagere så kjapt er heroisk, sier fotografen.

Amerikaneren var uten tilgang på luft i hele to minutter.

– Jeg var bekymret. Hjertet hennes stoppet aldri, men det var noen veldig skremmende øyeblikk, sier Fuentes.

Alvarez kom fra hendelsen i god behold, men ble nektet videre deltagelse i VM.

UNDERVANNSKAMERA: Med en Xbox-kontroller kontrollerte Oli Scarff undervannskameraet.

Scarff hadde ingen mulighet til å hjelpe Alvarez. For selv om det ser sånn ut, var han ikke i bassenget.

Fotografen opererte et undervannskamera fra pressetribunen. Ved hjelp av teknologi får han inn livebilder direkte til nettbrettet sitt, og bildene han tar blir sendt over til pc-en.

– De som er på stadion ser bare skygger gjennom vannoverflaten, mens jeg hadde et vindu gjennom det. Det var en absurd overgang fra å fotografere et vakkert sportsarrangement, til at noen kan miste livet. Det var et sjokk, sier Scarff.

DRAMATIKK: Andrea Fuentes måtte redde Anita Alvarez. Ingen fikk dette bedre med seg enn fotograf, Oli Scarff.

– Hvor lenge påvirket det deg?

– Jeg kjenner det fortsatt. Til å begynne med fikk jeg ikke sove. Jeg har fått mye meldinger fra folk på sosiale medier om at de blir emosjonelle av å se bildene, og det blir jeg også, svarer fotografen.

Scarff ventet med å publisere bildene til han fikk beskjed om at alt sto bra til med Alvarez. Da han først gjorde det eksploderte det. De utrolige bildene gikk viralt og ifølge AFP var bildene fem av de seks mest delte bildene på Facebook i løpet av 24 timer.

– Det har vært galskap. Morgenen etter var mobilen min full av notifikasjoner. Jeg har gjort intervju med CNN og flere utenlandske medier. For meg føltes det enormt da det skjedde, men det var vanskelig å forutse at det skulle få så stor oppmerksomhet, sier Scarff.