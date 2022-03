Skiforbundet nekter russere på start i Drammen og Holmenkollen

Arrangøren vil avlyse sprinten i Drammen sentrum hvis Russland får delta. Nå får de støtte av Norges Skiforbund, uavhengig av FIS sin avgjørelse.

VIL IKKE SE DETTE: Arrangøren ønsker ikke å se en duell mellom russiske Aleksander Bolsjunov (t.h.) og Johannes Høsflot Klæbo i gatene i Drammen sentrum på torsdag. Her fra rennet i 2018.

«Norges Skiforbund har i dag meddelt det internasjonale skiforbundet (FIS) at de kommende arrangementene i Norge vil gjennomføres uten russisk og hviterussisk deltagelse, uavhengig av hvilken konklusjon FIS skulle komme til», skriver skiforbundet i en pressemelding tirsdag.

Allerede lørdag kom meldingen om at NSF ikke ønsket russisk deltagelse på Drammen og i Holmenkollen. Siden lørdag har skiforbundet jobbet aktivt for at FIS skulle komme til samme standpunkt, skriver de.

– Vi hadde håpet at FIS skulle komme til den avgjørelsen på vegne av hele skisporten, men nå kan ikke Skiforbundet vente lenger. Skistyret har derfor i dag tidlig besluttet å meddele FIS at russiske og hviterussiske utøvere ikke får starte i konkurranser i Norge, sier skipresident Erik Røste.

Drammens Tidende skrev først at Konnerud Idrettslag hadde satt ned foten: De ønsket ikke å gjennomføre torsdagens sprint hvis Aleksander Bolsjunov & co. fikk stille til start.

«Hovedstyret med støtte fra alle særgruppene i Konnerud Idrettslag har i dag tirsdag 1.mars kl 0800 besluttet at Konnerud IL ønsker å trekker seg fra all videre engasjement, forberedelser og gjennomføring av WC Drammen den 3. mars dersom arrangementet ikke utelukkes for deltagere fra Russland.», skriver Konnerud-styret i en pressemelding.

– Alle våre grupper stiller seg bak vedtaket. Vi har hatt løpende dialog, og tok beslutningen på et møte klokken åtte i morges, sier styreleder i Konnerud IL, Kristin Ørmen Johansen til DT.

De ønsker i så fall å arbeide med alternative løsninger for rennet. En potensiell løsning som har blitt nevnt er å avlyse rennet, for å så arrangere et «invitasjonsrenn». Da står arrangøren fritt til å velge hvem som kan delta, noe man ikke gjør under FIS og i verdenscupen.

FIS har som kjent bestemt å ikke utestenge russiske utøvere fra deres renn. I følge Drammens Tidende pågår det derimot fortsatt en prosess i det internasjonale skiforbundet om å finne en løsning.

Emil Iversen, verdensmester på femmila, er rystet over Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Det er nesten litt uvirkelig å sitte å se på at dem ikke gjøre noen ting. Flau av å være en del av FIS i dag dessverre, men stolt av å se presset arrangørene legger på FIS nå, skriver Emil Iversen i en SMS til VG.

Mandag var Aleksander Bolsjunov og resten av de russiske løperne allerede på plass i Norge.

Tidligere tirsdag kom meldingen om at alle hviterussiske utøvere hadde trukket seg fra sprinten i Drammen. Da fikk rennsjef Arne Madsen spørsmål om russerne om til å gjøre det samme:

– Det er i aller høyeste grad grunn til å tro at de vil gjøre det samme, ja, svarte han.

VG har sendt flere henvendelser til FIS, foreløpig uten å få svar.

Saken oppdateres!