Hovland mistet ledelsen: – For en snodig golfrunde

Viktor Hovland (24) startet med en ledelse på to slag, havnet ett slag bak, før han slo tilbake og ledet med fire slag. Men en dårlig avslutning sørget for at han ligger ett slag bak før den siste runden.

OPP OG NED: Viktor Hovland fikk det tøft i avslutningen.

Viktor Hovland har vunnet seks ganger som proff. og søndag har han muligheten til å ta karrierens hittil største seier. Etter tre runder i Arnold Palmer Invitational på ærverdige Bay Hill, er Hovland for alvor med i seierskampen, men nordmannen måtte gi fra seg ledelsen i turneringen lørdag.

Halvveis på runden var han ett slag under par for dagen, ti slag under par for turneringen. Hovland hadde da fire slag ned til konkurrentene, men på de siste ni hullene gikk han fire slag over par.

– For en snodig golfrunde. For en snodig golfrunde, sa golfkommentatoren til Discovery+, Henrik Bjørnstad, etter en bogey på hull 17.

– Det er en påkjenning dette, sa sidekommentator Per Haugsrud.

Med en runde på 75 slag, tre slag over par, er Hovland seks slag under par for turneringen, ett slag bak lederduoen Billy Horschel og Talor Gooch før avslutningsrunden.

SLET PÅ GREENEN: Hovland hadde problemer med å finne hastigheten på de lynraske greenene.

Det var virkelig krevende forhold under den tredje runden i Arnold Palmer Invitational på PGA-touren. Mye vind, lynraske greener og harde fairwayer gjorde at det var langt mellom de gode scorene.

Viktor Hovland gikk ut i ledelsen, to slag foran de nærmeste konkurrentene, men ledelsen ble spist opp allerede på de to første hullene. Et dårlig innspill på hull 1 og en treputt fra drøyt tre meter på hull 2 førte til at det ble en bogey-bogey-start for Hovland, men han kom sterkt tilbake.

På hull 6, et par 5-hull, hadde han slått seg opp i greenbunkeren med andreslaget. Fra bunkeren serverte han dette slaget:

– Nå går det rundt for meg, sa Bjørnstad.

– Det er jo et helt umulig slag, fulgte Haugsrud opp med etter eagle-slaget.

Samtidig gjorde konkurrentene den ene feilen etter den andre, og etter at Hovland senket birdieputten på hull 8, hadde han plutselig fire slag ned til nærmeste konkurrent.

JUBEL: Hovland kunne juble sammen med caddie Shay Knight etter bunkerslaget på hull 6. 1 av 2 Foto: Kevin C. Cox / AFP

Hovland virket til å få en viss kontroll, men så spilte han seg i problemer med et svakt innspill på hull 11 og utbrøt på engelsk:

– Like, what is that?

Fra en vanskelig posisjon i bunkeren, måtte Hovland jobbe for å i det hele tatt klare en bogey. Det klarte ham, men en ny bogey fulgte på hull 14, og da Talor Gooch senket sin birdieputt på hull 15, var ledelsen kuttet til ett slag.

Fra en nydelig posisjon midt i fairway på hull 16, et kort par 5-hull, misbrukte Hovland muligheten til å skaffe seg en god birdiemulighet. Samtidig gjorde Gooch birdie på samme hull, og dermed var de to i delt ledelse.

– Han gjør mange feil som han vanligvis ikke er i nærheten av å gjøre. Bli ferdig med de i dag, og komme gjennom denne runden helskinnet, som han er i ferd med å gjøre, så tror jeg han forhåpentligvis kan komme ut og være klar for en «fighting» dag i morgen, sa Bjørnstad underveis på hull 16.

Med bogey på både hull 17 og 18, mistet Hovland ledelsen før avslutningsrunden.

Arnold Palmer Invitational er blant de største turneringene på PGA-touren foruten majorturneringene. Arnold Palmer vant hele 62 ganger på PGA-touren og er blant de største legendene i golfsporten. Palmer døde i 2016, 87 år gammel. Helt siden 1979 har turneringen Arnold Palmer Invitational blitt arrangert på PGA-touren – en turnering Tiger Woods har vunnet intet mindre enn åtte ganger.

Hovland har spilt turneringen tre ganger tidligere. Han har klart cuten alle gangene, men står med tre plasseringer mellom delt 40. og delt 49. plass på de tre turneringene. I år tyder mye på at han vil forbedre det.

Skulle Hovland vinne turneringen, vil han gå helt opp til annenplass på verdensrankingen.

Du kan se den avsluttende runden i turneringen på Discovery+ fra 18.00 søndag.