Glimt filleristet Vålerenga - Fagermo innrømmer klasseforskjell

BODØ (VG) (Bodø/Glimt-VIF 5–1) Fire dager etter nedturen mot Roma reiste Bodø/Glimt seg mesterlig med en storseier hjemme mot Vålerenga.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

– Det var veldig godt å se at om man får til de små tingene riktig, så blir det bra. I Roma var vi paralysert og passiv, så det er enkelt å sette fingeren på hva som går galt. I dag har vi en helt annen energi og intensitet, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til VG.

Han forteller at de måtte bruke dagene etter tapet for Roma godt. Saltnes erkjenner at nederlaget satt sine spor.

– Man blir skuffet og lei seg over at en så svak prestasjon avslutter en så fantastisk reise. Man prøver å se stort på det, men det ble ikke den avslutningen vi ønsket.

Kjetil Knutsen var tilbake på trenerbenken igjen etter å ha blitt henvist til tribunen på Stadio Olimpico etter bråket på Aspmyra. Han er tilfreds med måten spillerne hans har klart å omstille fra tapet på torsdag.

-- Det var uvant å lede laget igjen. Sist satt jeg 80 meter unna. Jeg synes det er imponerende at vi har evnen til å snu totalt om etter en dårlig prestasjon, sier Kjetil Knutsen på en felles pressekonferanse på Aspmyra.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var kanskje mer fattet enn mange skulle trodd etter stortapet. Han mener lista stadig blir lagt på nytt fra dette Bodø/Glimt-laget.

– Det er klasseforskjell i dag. Det overrasker meg at det er så stor forskjell. Vi møtte Molde for et par uker siden. Det var en jevn kamp. Men dette nivået er vi ikke i nærheten av. Kvaliteten deres gjør at vi gjør feil vi vanligvis ikke gjør. Man kan analysere dette til man blir grønn, men nå må vi slikke sårene, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

Hugo Vetlesen har hatt en enorm utvikling i Glimt siden overgangen fra Stabæk i 2020. Han gjorde tidvis som han ville med Vålerenga-forsvaret mandag kveld, og ble hyllet av Kjetil Knutsen etter kampen.

– Det var rett og slett jævla gøy å spille i dag. Alle mann gjør en helt enorm prestasjon, sier tomålsscoreren.

Foran et feststemt hjemmepublikum ga gultrøyene et tafatt Vålerenga-mannskap tidvis en real leksjon i kunsten å spille glitrende fotball. Ola Solbakken startet målshowet med å banke ballen i nettaket fra 12 meters hold etter en halvtime.

Deretter ga Ulrik Saltnes Norges regjerende seriemester en 2–0-ledelse til pause med en avslutning fra kloss hold.

Etter hvilen kom Glimt-mannskapet til trener Kjetil Knutsen ut fra garderoben med et taktskifte. Vålerenga-profilene Aron Dønnum, Vidar Örn Kjartansson og Amor Layouni var ikke i nærheten av å skape problemer for hjemmelaget, mens Runar Espejord og Hugo Vetlesen herjet i motsatt ende.

Først dro innbytter Sondre Sørli seg innover i banen og skrudde et innlegg på hodet til Espejord, som svarte med å stange ballen videre i mål. Deretter økte Vetlesen både til 4–0 og 5–0 med to glitrende prestasjoner.

Bodø/Glimt-spiss Runar Espejord stanget inn kveldens tredje for vertene. Han kategoriserer kampen mot Vålerenga som «god angrepstrening».

– Dette var en veldig fin opplevelse etter det som skjedde i Roma. Det var godt å kjenne at vi kunne mobilisere, sier Espejord til VG.

SCORET: Ulrik Saltnes og Ola Solbakken gratulerte hverandre for mål på Aspmyra mandag kveld.

Publisert Publisert: 18. april 2022 21:48 Oppdatert: 18. april 2022 23:57