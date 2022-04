Politiet bekrefter anmeldelse fra Glimt - jakter videobevis

ROMA/OSLO (VG) José Mourinho og Roma havnet igjen i klammeri i helgens Serie A-kamp. Nå bekrefter politiet at de jakter videobevis etter torsdagens bråk i Bodø.

UFIN: Nok en gang blir José Mourinho beskyldt for å oppføre seg ufint på sidelinjen. Denne gangen av Salernitana-direktør Walter Sabatini.

– Med all respekt for Roma og resultatet: Jeg så noen ganske usle ting i kveld fra et sportslig synspunkt, sa Salernitana-direktør Walter Sabatini til DAZN etter søndagens oppgjør i Serie A.

Roma og Mourinho dro frem en snuoperasjon mot Emil Bohinen og Salernitana, som ga 2–1-seier og tre poeng, i seriekampen mellom de to Bodø/Glimt-oppgjørene i Conference League.

Men som både under og etter oppgjøret på Aspmyra forrige uke, reagerte Sabatini, tidligere Roma-direktør, nå Salernitana, på Roma-benken og Mourinhos oppførsel underveis i kampen.

– Selvfølgelig vil Mourinho si at han ikke vet hvem jeg er, og at jeg ikke har vunnet titler, som er sant, men jeg bryr meg ikke. Noen av tingene som skjer på banen når man spiller for Roma, er uakseptabelt, sa Sabatini.

Det TV-sendte intervjuet med direktøren ble vist i rommet hvor pressen ventet på Mourinho etter kampen, og blant en rekke italienske medier, forteller VGs journalist til stede at intervjuet skapte en spesiell stemning blant de fremmøtte.

Etter Bodø/Glimts 2–1 seier over Mourinhos mannskap i kvartfinalen av Conference League forrige uke, endte det med en fysisk konfrontasjon mellom Knutsen og Roma-leieren.

Etter kampen var Glimt-treneren klar på at Mourinho og hans støtteapparat oppførte seg ufint på sidelinjen underveis i kampen. I spillertunnelen etter kampen tok det enda mer fyr.

Etter å ha blitt tatt kvelertak på av Romas keepertrener Nuno Santos, skal Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen ha lagt Santos i bakken.

Bodø/Glimt har politianmeldt Santos, og det europeiske fotballforbundet (UEFA) har åpnet disiplinærsak etter hendelsen. Mandag bekrefter politiet i Nordland at de har mottatt anmeldelsen.

Det skal finnes en video av basketaket mellom Santos og Knutsen som politiet nå vil forsøke å få tak i. UEFA og produksjonsselskapet NEP skal være i besittelse av den.

– Det er et av de sentrale etterforskningsskrittetene, å finne ut om det eksisterer en video og forsøke å få tak i den hvis den finnes, sier seksjonsleder for etterforskning ved Bodø politistasjon, Alf Holm.

Politiet vil ta kontakt med produksjonsselskapet som filmet kampen og UEFA som skal være i besittelse av videomaterialet.

– Det har allerede vært skrevt i media hvem som har den, men vi må gjøre selvstendige undersøkelser. Vi vil også gjennomføre tradisjonelle etterforskningsskritt som vitneavhør, sier Holm.

– Kompliserer det saken at personen som er anmeldt har forlatt Norge?

– Dette er ikke en vanskelig sak. Vi vil gjøre en tradisjonell etterforskning, og om politiet i et annet land må bistå, er ikke det et problem. Det er noe norsk politi gjør daglig, sier Holm.

Søndag, etter en knepen seier, var portugiseren og Roma-leiren var frustrerte over eget spill. På pressekonferansen etter kampen sa Mourinho at han var lei seg for at ting igjen gikk over styr – og ga samme beskjed til Salernitana-sjef Davide Nicola på sidelinjen.

– De har rett i at det som hendte mot slutten av kampen ikke var bra. Jeg ber om unnskyldning for at mitt støtteapparat sa et par upassende ord, sa Mourinho på pressekonferansen ifølge italienske medier.