Thoresen ikke bitter foran VM-thrilleren

Petter Thoresen (60) avviser at han er bitter fordi han ikke fikk fortsette som landslagssjef i ytterligere to år. Hans etterfølger, svenske Tobias Johansson (41), har inngått en femårskontrakt med Norges ishockeyforbund.

SUKSESSTRENER: Petter Thoresen (60) oppnådde suksess med en gang da han tok over etter Roy Johansen for seks år siden. Nå har han igjen fire kamper som sjefstrener for ishockeylandslaget.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Nei, det er jeg ikke. Nå er jeg mest opptatt av at Norge får spille i A-VM neste år også. Vi får klamre oss fast, så får yngre krefter ta over, svarer Petter Thoresen på spørsmål om hans avslutning som sjefstrener for ishockeylandslaget.

Norge har to poeng etter tre kamper og møter onsdag Østerrike, som slo Tsjekkia etter straffeslagskonkurranse tirsdag og knep ett poeng fra USA tidligere i mesterskapet. Storbritannia har ett poeng etter 3–3 i ordinær spilletid og straffeslagstap for Norge. Gruppespillets dårligste lag etter syv kamper rykker ned til 1. divisjon, det vil si «B-VM». Norge har holdt seg i A-VM siden 2006.

– Den er avgjørende for å finne roen. Storbritannia har Østerrike i siste kamp, og nå spiller Østerrike for en kvartfinale. For at vi skal overleve er det tryggest å ta poeng, sier Petter Thoresen når det gjelder Norges fjerde kamp.

Han tok over landslaget foran OL-kvalifiseringen høsten 2016, etter at Roy Johansen (62) hadde ledet det i 15 år. Ifølge sportssjef Petter Salsten (57) ville ikke ishockeyforbundet etterkomme Petter Thoresens ønske om å fortsette frem til og med sesongen 2023/24. Thoresen takket nei til forbundets tilbud om ett år til og skal i stedet trene klubblaget Storhamar i sin hjemby Hamar de to neste sesongene.

– Jeg ville ha minimum to år. De ville bare gi meg ett. Da tenkte jeg at de hadde andre planer. Det beste ville vært best om vi (Thoresen og hans mangeårige assistent Sjur Robert Nilsen) hadde fortsatt. Vi var klare for å være med lenger. Nå ble vi valgt bort på et vis. Men det er ikke noe å lage noe ut av, sier Petter Thoresen.

Da Tobias Johansson nylig ble presentert som ny landslagssjef fra 1. juni ble det ikke opplyst om avtalens lengde. Nå forteller assisterende generalsekretær Kristoffer Holm at den er på fem år, med visse klausuler «for hvordan det skal løses ved behov». Tobias Johansson har det siste året vært ansatt som ansvarlig for spillerutvikling i forbundet, og samtidig vært trener for U20-landslaget. Han har så å si ingen erfaring som trener for seniorlag. Svensken er på plass under VM i Finland. Han sier at han ikke vil kommentere hvordan Norge spiller under Thoresens ledelse, fordi det «kan bli oppfattet som kritisk».

Han sier imidlertid at han ikke går inn i jobben med en «se og lære»-holdning.

– Vi skal ikke ha stor tålmodighet, understreker han med tanke på at det i forbundets strategiplan er nedfelt at landslaget til en hver tid skal være blant verdens åtte beste.

Petter Thoresen mener på sin side at landslaget ikke står foran et radikalt stilskifte med sjefsskiftet. Han påpeker at Johansson måte å lede U20-landslaget på ligner måten han har håndtert A-landslaget.

– Vi har gjort grovskiftet og jeg har vært innstilt på fornyelse, slik har det vært siden OL-kvalifiseringen i 2016, sier han angående generasjonsskiftet på landslaget.

Veteranbackene Jonas Holøs (34), Alexander Bonsaksen (35) og Erlend Lesund (27) måtte melde forfall til VM i Finland på grunn av skader. Ifølge Petter Thoresen lot han ni spillere debutere i VM i Latvia i fjor. Denne gangen er antallet seks.