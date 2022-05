Nielsen ferdig i AGF: – Energien er brukt opp

AGF-trener David Nielsen må se seg om etter ny jobb etter sesongen. Det skjer etter svake resultater og en tung sesong.

David Nielsen, her som Strømsgodset-trener, er ferdig i danske AGF.

NTB

AGF opplyser om Nielsens avskjed på eget nettsted. Serieavslutningen mot Nordsjælland lørdag blir hans 184. og siste kamp for Aarhus-laget.

Han hadde opprinnelig kontrakt ut 2023-sesongen.

– AGF har behov for en ny hovedtrener som kan komme inn med samme ild som det jeg gjorde, sier Nielsen.

Han førte klubben til bronseplass i 2020, men deretter har det gått tyngre. AGF hadde i fjor sommer en pinlig exit i kvalifiseringen til conferenceligaen, og i ligaen har de så vidt klart å berge seg fra nedrykk.

– Jeg hadde håpet at jeg kunne avlevere klubben på et bedre sted på tabellen, men slik gikk det ikke. AGF er heldigvis på et godt sted som klubb, og det er mange gode krefter som kan fortsette arbeidet, påpeker Nielsen.

Norsk fortid

Nielsen, som har en fortid i norsk fotball som spiller og trener for blant andre Start, Strømsgodset og Brann, har vært i AGF siden 2017.

– David Nielsen har vært en fantastisk trener for AGF gjennom flere sesonger og skapt flotte resultater for klubben. Men nå er vi ved veis ende etter fem år, og den siste sesongen har på ingen måter vært tilfredsstillende, sier sportssjef Stig Inge Bjørnebye.

Han fikk AGF-jobben for et drøyt år siden. Han har samarbeidet godt med Nielsen, men sier at det var på tide med en endring.

– Energien er brukt opp, og vi trenger nye ideer og en frisk start. Derfor er tiden inne for at våre veier skilles, sier Bjørnebye.