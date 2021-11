Mourinho beklager til datteren før Glimt-møte

ROMA/OSLO (VG) José Mourinho var på kamp da datteren Matilde ble født i 1996. På dagen 25 år senere ber portugiseren om unnskyldning for at han går glipp av bursdagen hennes på grunn av oppgjøret mot Bodø/Glimt.

FAR OG DATTER: José Mourinho avbildet med datteren Matilde i London i 2015.

«04.11.96. Sporting Gijón mot Barcelona. 25 år senere: 04.11.21. Roma mot Bodø Glimt. Jeg beklager, Tita. Men jeg er alltid med deg. Gratulerer med dagen!»

Det skriver Mourinho på Instagram noen timer før Europa Conference League-møtet med Bodø/Glimt på Stadio Olimpico i den italienske hovedstaden.

For to uker siden rystet den regjerende, norske seriemesteren Fotball-Europa med 6–1-oppvisningen mot Mourinhos menn på Aspmyra. Nå vil portugiseren slå tilbake, tilfeldigvis på datterens bursdag.

Fotball er livet

Mourinho har tidligere fortalt hvordan fotballen har preget ham. Det har ikke endret seg.

– Jeg ble født på en dag hvor faren min hadde en kamp, min datter ble født da jeg hadde en kamp og sønnen min ble født da jeg hadde kamp. Det har vært livet mitt, har Mourinho uttalt i «Trenerens stemme».

Han har vært gift med Matilde Faria siden 1989. Sammen har de to barn som er oppkalt etter dem, datteren Matilde og sønnen José Mário junior.

For noen år siden ble Mourinho sitert på av engelske Express at det er familiemedlemmene som er sjefene hjemme.

– Min kone, min sønn og min datter er de som har størst innflytelse på meg. Det er helt sikkert. Hvorfor? Fordi de er sjefene og kontrollerer alt i huset. Med tanke på jobben min så prøver de ikke å påvirke meg, men når alt kommer til alt, har de stor makt.

Holder Knutsen over Mourinho

Torsdag kveld vil Mourinho stå alene under flomlysene på stadion i Roma, mens datteren feirer 25-årsdagen sin. Da vil portugiseren også mønstre et sterkere lag enn det som ble smadret i Nord-Norge for 14 dager siden.

– Jeg tror ikke det er plass i fotballen og livet for hevn. Hevn for hva da? En kamp vi tapte mye? Det er ikke snakk om hevn. Det er en ny kamp mot et veldig bra lag, men et lag vi vet vi kan vinne mot, sa Mourinho på en pressekonferanse onsdag.

Etter 1–6 tapet for Glimt er det Ulrik Saltnes (28), Marius Lode (28) og deres lagkamerater som topper gruppe C med syv poeng. Det er ett mer enn Roma på 2. plass. Tre runder gjenstår, inkludert dagens. Bare ett av lagene går direkte videre til playoff-runden, som er før 8-delsfinalene, mens nummer to i gruppen må spille kvalik i jakten på å komme dit.

Etter forrige kamp kalte Mourinho tapet for «sin egen feil», men fulgte opp med å si at «han overvurderte spillerne sine». Glimt-spillerne selv er glad for at de har Kjetil Knutsen som sin sjef.

– Jeg så at Mourinho skyldte på spillerne sine og at de møtte bedre spillere, men jeg tror de møtte en bedre trener også. Det kan jeg vel slå fast med hundre prosent sikkerhet, sier Saltnes til VG.

– Jeg vet ikke hvordan Mourinho er, men jeg trives i hvert fall veldig godt med Kjetil og det han står for, følger midtstopper Marius Lode opp.

Avspark er klokken 21.00 og oppgjøret vises på Viasat 4.