OL- og Paralympics-heltene hedret av kongefamilien på Slottet

Flere av de største norske idrettsstjernene var tirsdag kveld på middag på Slottet med kongefamilien.

KONGETREFF: Hekke-kongen Karsten Warholm møtte kong Harald og flere av de andre medlemmene i kongefamilien på Slottet. Bak Amalie Iuel og idrettspresident Berit Kjøll.

Kongefamilien hadde invitert idrettsutøverne for å hedre den gode innsatsen under OL og Paralympics i japanske Tokyo i sommer. Kong Harald, dronning Sonja kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra var alle på plass.

Paralympics-helten Birgit Skarstein møter kongefamilien. Til venstre Børge Lund, tidligere assistenttrener i håndball.

OL-gullgutten Karsten Warholm smilte godt og bukket pent for kong Harald og resten av kongefamilien da han ankom Slottet.

De to har møtt hverandre tidligere. Det var utendørs på sommerstid i forbindelse med en innspilling til NRK-serie. Da stilte Warholm i korte bukser, men denne gang var langbuksene på. Også trener Leif Olav Alnes var på plass.

Kong Harald talte til middagsgjestene. Olaf Tufte sitter til høyre på bordet.

Siden sist har Karsten Warholm satt verdensrekord to ganger, senest under den elleville OL-finalen, da han kom i mål til 45,94 sekunder.

Paralympics-helten Birgit Skarstein smilte sitt vante, store smil da hun ankom. Hun hadde også god grunn til å være fornøyd med innsatsen i Tokyo, hvor det ble gull i roing.

Salum Ageze Kashafali, som tok gull på 100 meter med 10,45, så også ut til å være i godt humør.

Olaf Tufte og Bjarte Myrhol, som begge la opp etter OL i Tokyo, hadde også tatt turen til Slottet.

Totalt ble det to gull og to bronser i Paralympics, mens det i OL ble fire gull, to sølv og to bronse.