Ulik oppfatning av å dele treningsøkter: – Det har gått for langt

LAVAZÈ (VG) Noen av utøverne på langrennslandslaget deler store deler av treningen på treningsappen Strava, mens andre vil være mer hemmelighetsfulle.

ULIK MENING: Emil Iversen (hvit hjelm til venstre) og Johannes Høsflot Klæbo (oransje hjelm til høyre) vil ikke dele trening på Strava. Det gjør Sjur Røthe og Håvard Solås Taugbøl i midten.

– Noen av oss er ekstremt ivrige. Jeg synes det er artig å legge ut. Slik den digitale hverdagen er blitt kan det føre til at yngre utøvere får et innblikk i hva som må til og hva de beste gjør, sier Sjur Røthe til VG.

Verdensmesteren på 30 kilometer fra Seefeld er en av flere som gir ett innblikk i treningshverdagen på Strava. Det er en app hvor man legger ut økter, samt kan se hvordan andre trener.

– Gutta liker Strava. Det er et sosialt møtepunkt for mange av gutta og deres sosiale krets av løpere som ikke er på landslag. Jeg ser og hører at det er populært. Men om jeg merker at det skrives mer på Strava enn i treningsdagboken kommer det gult kort fra meg, sier sprinttrener Arild Monsen.

Røthe, Hans Christer Holund, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg og Harald Østberg Amundsen er blant dem som har delt trening i høst.

– Jeg synes det har gått for langt. Det er flere som er mer opptatt av å legge ut på Strava enn å gå i dusjen etter økt. Jeg synes det er litt fascinerende og det motiverer nok noen til å trene, men jeg liker mer å være litt hemmelighetsfull, sier Emil Iversen.

Trønderen er ikke på Strava.

– Jeg teller pallplasser i verdenscupen og medaljer, ikke gjennomsnittsfart og høydemeter. Etter karrieren får jeg kanskje heller ta frem Strava. Jeg skjønner at det kan være motiverende, sier Iversen.

Heller ikke Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger er positiv til appen.

– Det er ikke noe vits for meg å legge ut på Strava. Jeg ser ikke helt hva jeg kan få igjen for det, sier Klæbo og smiler.

– Jeg har vært litt innpå, men ikke lagt ut veldig mye. Det er en artig app, men jeg liker å ha noen hemmeligheter, sier Krüger.

Valnes prøver å rekruttere flere av lagkompisene inn på det sosiale mediet.

– Jeg har Iversen litt på glid, tror jeg. Kanskje han plutselig får seg en konto. Jeg synes det er artig å se hva folk gjør. Så tror jeg ikke man avslører treningen, fordi det er mange tall vi ikke legger ut, sier Valnes.

Trener Eirik Myhr Nossum, som selv er aktiv på Strava, mener appen kan være til hjelp når de er på samling på ukjente plasser, ettersom man kan søke seg opp på ofte brukte ruter i området. Han har ikke noe problem med at utøverne er åpne om treningen.

– Det er veldig lite hemmeligheter i det vi gjør. Det går helt fint. Vi trener i snitt 3,5 time om dagen på slike samlinger, sier Nossum.