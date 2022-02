Christian Berge gir seg som landslagssjef: – En vanskelig situasjon

Christian Berge (48) er ferdig som landslagssjef etter denne sesongen. Det melder Norges Håndballforbund i en pressemelding. Han har i lang tid blitt koblet til trenerjobben i Kolstad.

SLUTT: Christian Berge avslutter som landslagssjef for Sander Sagosen og Norge i mars.

– En vanskelig situasjon. Men jeg synes vi har løst den så godt som vi kan. For norsk håndball, for Christian og for Kolstad, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Christian Berge (48) har vært Håndballguttas landslagssjef siden 2014, med til dels stor suksess. Kontrakten med Norges Håndballforbund (NHF) varte over VM i 2025. Ifølge NHF har Berge nå uttrykt et ønske om å få bli klubbtrener igjen.

– Savnet etter å stå på gulvet med laget mitt hver eneste dag, er stort. Følelsen har vokst seg større og større den siste tiden, og jeg mener at jeg trenger et daglig virke for å bli mest mulig skjerpet i jobben min. Derfor har jeg nå informert NHF om at tida er inne for min del til å bli klubbtrener igjen, sier Berge i pressemeldingen.

– Vi har respekt for at Christian ønsker dette. Samtidig ligger det fast fra Forbundsstyrets side at våre landslagssjefer ikke kan ha en annen trenerjobb i topphåndballen, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Kolstad satser stort. Allerede til sommeren kommer de norske landslagsspillerne Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud, Vetle Eck Aga samt islendingen Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Gudjónsson til klubben, mens Norge-stjernene Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød flytter til Trondheim i 2023.

Christian Berge har vært landslagssjef siden 28. februar 2014. Han tok over for Robert Hedin på en korttidskontrakt, mislykkes med å føre Norge til VM, men faset senere på året ut trenerjobben i Elverum og ble landslagssjef på fulltid.

Suksessen kom to år etter. Norge ble nummer fire under EM i Polen i 2016, og slo gjennom for fullt med VM-sølv i 2021. Etter 7. plass i EM 2018 leverte Sander Sagosen & co. et sterkt VM og tok på nytt sølv i 2019.

EM delvis på hjemmebane i 2020 ble en ny suksess med bronse til Norge.

Berges lag klarte ikke helt å følge opp suksessen med tap i kvartfinalen både i VM og OL 2021. EM i januar endte med 5. plass etter at EM-vinner Sverige hindret norsk semifinale i en svært dramatisk avslutning av hovedrunden.

Christian Berge har ledet det norske landslaget i 148 kamper.

– Vi er svært takknemlige for alt han har gjort på de åtte årene han har vært landslagssjef. Han har tatt Håndballgutta til høyder vi knapt turte å drømme om. Derfor er vi lei oss over at dette kapittelet nå nærmer seg slutten, sier generalsekretær Erik Langerud, som er trondhjemmerens nærmeste leder i NHF.

Håndballgutta kvalifiserte seg med 5.-plassen i EM for neste års VM i Sverige og Polen og slipper dermed å spille VM-kvalifisering i april.

Norge skal etter planen spille Golden League i Danmark mars. Det blir Christian Berges avslutning for Norge. Motstanderne er sterke: Danmark (17.3), Frankrike (19.3) og Spania (20.3).