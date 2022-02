Eckhoff om langrennsbråket: – Flinkere til å ta ting innad

ZHANGJIAKOU (VG) Tiril Eckhoff (31) tror skiskytterne er flinkere til å ta ting internt enn langrenn.

INTERNT: Tiril Eckhoff tror skiskytterne er bedre enn langrenn til å ta problemer og uenigheter innad i gruppen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Mens det har vært harmoni og medalje-bonanza for skiskytterne, har det vært atskillig mer støy rundt langrenn i Beijing-OL. Skiskyting har tatt ti medaljer til nå, langrenn har seks – til tross for at langrenn har hatt én konkurranse mer.

På pressekonferansen natt til torsdag ble skiskytterne spurt om grunnen til dette:

– Langrenn er jo nasjonalsporten. Og det er interessant å følge med hvordan det blir overskrifter. Jeg tror kanskje vårt team er litt flinkere til å ta ting innad. Vi er veldig lojale mot hverandre og har et sinnssykt godt team. Vi har alltid vært i skyggen, og akkurat nå føler jeg at vi kommer styrket ut fordi vi har et fryktelig godt team, svarer Tiril Eckhoff på pressekonferansen foran fredagens fellesstart.

– Vi får naturligvis med oss alt. Det er så masse som har skjedd der. Det er sikkert vanskelig for dem. Vi har vår tanker om det, men jeg tror de har hatt noen utfordringer som ikke har vært så lette å løse. Hvis vi hadde hatt de samme utfordringene, så hadde det kanskje vært litt mer rot hos oss også, så jeg tror vi må respektere at de har hatt en vanskelig inngang til mesterskapet. Jeg tipper at vi ser dem sterkt den siste helgen her og slår tilbake, svarer Tarjei Bø når han skal svare på forskjellen mellom skiskyting og langrenn.

Tidligere landslagstrener i langrenn, nå i skiskyting, Egil Kristiansen, kommenterer det slik:

– Det er ingen tvil om at langrenn står ganske sterkt i Norge, og du skal ikke gjøre mye gærent eller riktig, for at det skal bli store oppslag. Selv om jeg føler at skiskyting er minst like populært, så er nok trykket på langrenn i Norge større.

STØRRE TRYKK: Landslagstrener i skiskyting, Egil Kristiansen, tror det er mer trykk på langrenn enn det er på skiskyting i Norge.

– Jeg misunner dem absolutt ikke den støyen de har fått nå. Men når resultatene uteblir, så blir overskriftene deretter – selv om kanskje jobben er den samme. Det er lett å gjemme seg bak gode resultater.

Johannes Thingnes Bø mener at en stor forskjell ligger i at skiskyttergjengen har sluppet unna corona-trøbbel før lekene:

– Vi har vært friske. Både Simen Hegstad Krüger og Heidi Weng kunne kanskje ha hentet medaljer. Det er små marginer, og det er det også for oss.