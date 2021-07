Ekspert om Jakob Ingebrigtsens OL-valg: – Bedre gullsjanser på 5000 meter

Jakob Ingebrigtsen (20) velger å løpe 1500 meter, og ikke 5000 meter, i OL. Det trenger ikke å være en god idé.

JAKOBS VALG: Den norske stjernen løper 1500 meter i OL. Han er en av favorittene på distansen. Ingebrigtsen kunne også gjort det godt på 5000 meter, men han valgt bort distansen i Tokyo.

– Jeg tror han har bedre gullsjanser på 5000, men bedre medaljesjanser på 1500, sier den irske frilansjournalisten Cathal Dennehy, som blant annet skriver for World Athletics og Runner’s World, til VG.

Dennehy, som selv har vært aktiv løper, begrunner hvorfor Ingebrigtsen kan ha tatt et galt valg:

– Grunnen til at han har en bedre 5000 meter-sjanse, er at jeg ikke tror noen er sterk nok til å kvitte seg med ham før det gjenstår 400 meter. Og hvis han henger så lenge, så tror jeg han er med helt inn, forteller iren.

Samtidig advarer Dennehy om at det er et jevnere felt på 5000 meter. Verdensrekordholder Joshua Cheptegei (24) og en av årets største friidrettssensasjoner, Mohamed Katir (23), er blant favorittene på distansen. I tillegg er den etiopiske trioen Selemon Berega, Tomif Kejelcha og Hagos Gebrhiwet blant medaljekandidatene.

– Der er det større sjanse for at han ender på en 5. plass, mens han på 1500 sannsynligvis dårligst blir nummer to eller tre, sier journalisten, som mener det ville vært «vanskelig, men ikke umulig» å doble i OL.

Finalene på 5000 meter og 1500 meter kommer påfølgende dager under OL, noe som gjør at ingen løper begge distanser. Også den australske stjernen Stewart McSweyn bekrefter overfor VG at han må droppe 5000 meter.

Ingebrigtsen er verdens raskeste på 5000 meter i år. I Firenze satte nordmannen europeisk rekord på distansen med tiden 12.48,45, men det er likevel øvelsen han «bare» er verdens tredje raskeste på i år, 1500 meter, han løper i OL.

– Jeg er en av verdens beste på 1500 meter og 5000 meter og ville hatt medaljesjanse på begge, men i Tokyo blir det 1500 meter, fastslår han overfor Aftenbladet.

Marius Bakken (43) hadde den norske rekorden på 5000 meter frem til Ingebrigtsen tok den i 2019. Han støtter 20-åringen i valget.

– Han er veldig god på begge distansene, så det er ikke et lett valg. Jeg synes uansett det er fornuftig å gå for 1500 meteren, sier Bakken.

43-åringen legger vekt på de tøffe forholdene i den japanske hovedstaden, som kan være ubarmhjertig i sommermånedene.

– Utfordringen på 5000 meter i OL er varmen i Japan, med 80 prosent luftfuktighet i 30 grader. Det har vært høyt tempo i de siste mesterskapene, og afrikanerne takler varmen bedre. Da blir det vanskelig for Jakob, sier Bakken.

Ingebrigtsen har møtt den kenyanske storfavoritten på 1500 meter, Timothy Cheruiyot (25), én gang denne sesongen. I Monaco endte det med tap i duellen mot 25-åringen, akkurat som i de elleve tidligere møtene.

– Jakob var kanskje noen prosent dårligere enn vanlig og ville kjempet med Cheruiyot inn til mål om han hadde vært frisk, mener Dennehy.

Han sikter til at Jakob Ingebrigtsen måtte stå over Bislett Games med en sår hals kun en uke før han løp inn til 3.-plass i Monaco, bak Timothy Cheruiyot og spanske Katir. Sistnevnte løper kun 5000 meter i OL.

Journalisten mener at både Ingebrigtsen og Cheruiyot vil profittere på en hurtig 1500 meter i Tokyo. Duoen er de eneste i OL-feltet som har løpt under 3.29 på distansen.

– De trenger at løpet er raskt, for ingen ønsker å slippe til amerikanerne. De er i en egen liga når det kommer til raske avslutninger, forklarer Dennehy, og sikter til regjerende olympisk mester Matthew Centrowitz og uttakssensasjonen Cole Hocker.

