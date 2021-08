For tre år siden var hun for syk til å gå på skolen. Nå er Tuva (16) et av Norges største sykkeltalenter.

I nærmere to år var hun delvis sengeliggende grunnet kronisk hodepine. Sykkeldrømmen motiverte Tuva Aarø Mauland (16) til å holde ut.

– Det var vel ingen som trodde at jeg skulle være på dette nivået i dag for to år siden, sier Tuva Aarø Mauland (16).

Hun sitter på sykkelen og smiler. Klar for en ny treningstur på mellom tre og fire timer. Kontrastene til hvordan livet var for den talentfulle syklisten for to år siden, er enorme.