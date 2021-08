Ekspertene om Warholms løp: – Tidenes største idrettsøyeblikk for Norge

TOKYO/OSLO (VG) Karsten Warholms utrolige prestasjon beskrives «som et løp for evigheten». NRKs eksperter mener at Warholms vanvittige triumf matcher samtlige norske idrettsprestasjoner.

– Jeg mener oppjaget her og nå at dette er tidenes største idrettsøyeblikk for Norge, sier kommentator Jann Post til VG i Tokyo.

– Jeg liker ikke å sammenligne idrettsprestasjoner, men prestasjonen er enorm og det kan godt hende at vi kan kalle det Norges største. Det er ingen som kan ta oss på det om vi sier det, sier Posts kollega, friidrettsekspert Vebjørn Rodal, til VG.

Rodal sprang selv inn til OL-gull på 800 meter i Atlanta i 1996, noe som også regnes blant en av Norges største idrettsøyeblikk gjennom tidene.

– Mitt løp var jo hverken verdensrekord eller noe, det var en kretsmesterprestasjon i forhold til det Warholm gjør her. Å ta verdensrekord med en sånn margin er helt vilt imponerende.

– OL-gullet til Karsten Warholm på 45,94 er den største idrettsprestasjon av en nordmann noen gang. Det er et resultat av et unikt talent, men kanskje like mye av hans kompetanse på det rent mellommenneskelige plan, skriver NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Det er alltid lett å bli historieløs, men dette er en åpenbar kandidat til å være tidenes norske idrettsøyeblikk, skriver VG-kommentator Leif Welhaven.

Jann Post brølte euforisk under kommenteringen på NRKs radiokanal – som du kan høre i videovinduet øverst – og var tydelig beveget.

– Det er umulig å løpe under 46 sekunder på 400 meter hekk, men Karsten Warholm klarer alt! Han er naturstridig. Mannen fra vinterlandet Norge senker verdensrekorden med 76 hundredeler i OL-finalen når det gjelder som mest. Det hadde vi aldri trodd. Det er en helt unik prestasjon. Det er det verste jeg har sett. Det er et eventyr det han får til, nærmest ropte NRK-kommentator Jann Post i fullstendig eufori.

Hjemme i Ulsteinvik var det også mye følelser:

I intervjuet med VG forteller Post at han slet med å holde følelsene tilbake.

– Det er vanskelig å ikke være rørt av det her. Det er litt samme følelsen man sitter med når Usain Bolt gjør 9,58, da Michael Johnson gjorde 19,32 i Atlanta. De flytter grenser så langt, sier Post.

– Han setter verdensrekord og blir olympisk mester på en sprintøvelse. Større blir det ikke. Og det er ikke bare verdensrekord, han bare flytter det flere mil fram. Det er som å vinne femmila i langrenn med ti minutter, fortsetter kommentatoren.

– Dette er noe det kommer til å snakkes om i friidrettsverdenen i mange tiår. Det er jeg overbevist om.

Rodal sier at det hele opplevdes litt surrealistisk.

– Det var nesten uvirkelig, sier Rodal.

– Vi sitter og er mest spent på om han vinner, så titter man ned på klokka og tenker at «her er noe feil». Det kommer en kar fra havgapet, fra vinterlandet Norge og flytter grenser så til de grader. Det skal jo ikke skje. Det er noe sjokkartet over det hele. Det er ikke mulig å forutse, sier Post.

– Det er mulig at Leif Olav Alnes har sett dette i statistikken sin, men ingen andre har skjønt at det der er mulig. Det er bare vilt, jeg klarte ikke å få hodet helt rundt et sånt løp, fortsetter han.

– Jeg er helt sjokkert og stum av beundring for det han får til. Han er åpenbart ikke laget av det samme som oss, sier tidligere hekkeløper Christina Vukicevic Demidov, som nå jobber i NRK.

