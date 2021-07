Fryktelige forsvarstabber da Odd senket Viking: – Jeg er rystet

SKIEN (VG) (Odd - Viking 3–2) Nok en gang havnet Vikings forsvarsspill i fokus. Denne gangen resulterte det i tap for Odd i Skien.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er rystet over at man kan bedrive slikt forsvarsspill på dette nivået, var dommen fra Eurosport-ekspert Joacim Jonsson da Mushaga Bakenga sørget for 2–0 like etter pause.

Scoringen kom som et resultat av fryktelige opptredener av både Samuel Fridjonsson, Runar Hove og keeper Arild Østbø.

– Det viktigste er at vi tok tre poeng, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til Discovery +.

Like før hadde Kristoffer Løkberg akkurat gitt klart uttrykk om hva han synes om kveldens første baklengs, som kom like før pause. Han lot seg irritere over at det stadig glapp i de bakre rekker.

– Det er så ræva at det er ubeskrivelig. Jeg er forbanna, tordnet Kristoffer Løkberg til Discovery på vei inn i garderoben.

Les også Fra raseri mellom Viking og Vålerenga til kronerulling for «FRI»

To Viking-reduseringer ved Harald Nilsen Tangen og Veton Berisha hjalp ikke gjestene, som fortsatte trenden med å gi bort poeng på dårlig forsvarsspill.

Men seieren var langt fra ufortjent. Odd startet forrykende, og var bare en klønete Gilli Rolantsson og unna å ta ledelsen allerede etter fire minutter. Hjemmelaget fortsatte å presse på, og eide stort sett ballen den neste halve omgangen. Så våknet gjestene mer til liv.

Etter hvert som omgangen skred frem, skjedde det mindre og mindre. Kampen skrek etter en scoring, noe som endelig kom på overtid av første omgang. Fine kombinasjoner mellom Bakenga, Ruud og Sander Svendsen resulterte i et godt innlegg mot Markus Kaasa.

Odd-spilleren var iskald og plasserte ballen sikkert ned i Arild Østbøs høyre hjørne.

– Jeg lukket øynene og håpte på det beste, sa målscorer Kaasa til Discovery ved halvtid.

SKUFFET: Veton Berisha var tydelig skuffet under tapet mot Odd. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Les også Gedigne keepertabber felte Mjøndalen mot Odd: - Sorry

Så kom 2–0-scoringen ved Bakenga bare 50 sekunder ut i den andre omgangen.

Minutter etter var Sander Svendsen ekstremt nære å sette dagens tredje, men en svak avslutning resulterte bare i et utspill fra mål.

Så fikk Viking håpet tent. Da timen var spilt, slo Veton Berisha ballen inn i feltet mot Harald Nilsen Tangen. Med innsiden satte han ballen lekkert i nettet, og plutselig var det kamp igjen på Skagerak Arena.

Åtte minutter senere smalt der derimot i motsatt ende. Dommer Rohit Saggi pekte på straffemerket etter en fryktelig klønete hands. Frem gikk toppscorer Bakenga, og satte den enkelt i nettet fra elleve meter.

Men istedenfor å feire scoringen, signaliserte han umiddelbart ut mot benken at han måtte byttes ut, noe som neppe er godt nytt for en spiss som helst vil utenlands i sommer.

– Jeg vet ikke hvor alvorlig det er, men vi får håpe det bare en en krampe eller noe. Jeg håper han blir klar igjen så fort som mulig, sier Nordnes.

– Dette er veldig dårlige nyheter, for det så ikke bra ut, sa Jonsson i det Bakenga haltet av banen.

Mushaga Bakenga skadet seg i tilløpet til 3–1. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

TV-bildene viste at Bakenga måtte støtte seg til rekkverket da han gikk opp trappene, på vei inn til garderoben, etter å ha blitt byttet ut.

Veton Berisha sørget for at kampen levde helt inn med enda en redusering etter 72 minutter, men hjemmelaget holdt unna.

Publisert Publisert: 17. juli 2021 19:53 Oppdatert: 17. juli 2021 20:05

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 13 9 2 2 33 – 12 21 29 2 Bodø/Glimt 14 7 4 3 27 – 13 14 25 3 Vålerenga 13 5 6 2 24 – 17 7 21 4 Kristiansund 12 6 2 4 11 – 12 -1 20 5 Rosenborg 13 5 4 4 23 – 18 5 19 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk