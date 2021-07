Landslagssjefen etter OL-test: – Nora har mer å gå på

TOKYO (VG) (Norge-Ungarn 32-22) En skadeplaget Nora Mørk (30) er stolt over å være tilbake i OL. Landslagssjefen mener hun bør heve seg når alvoret starter.

– STOLT! Nora Mørk i Yoyogi National Stadium etter seieren over Ungarn torsdag. I bakgrunnen er søndagens motstander, Sør-Korea. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det sier Thorir Hergeirsson, bare tre dager før håndballjentene spiller åpningskamp mot Sør-Korea.

– Hun har litt å gå på ennå, det har hun absolutt. Hun skal, som resten av laget, spille seg litt opp. Og hun skal godt sammen med flere på laget. Det blir viktig for henne. Dette er ikke et mesterskap Nora Mørk skal vinne, det skal Norge gjøre sammen, sier islendingen til VG.

Norge ledet med ti mål til pause over Ungarn i Yoyogi national stadium i Tokyo torsdag morgen, norsk tid. Differansen var den samme ved full tid.

– Konkret, hva har Nora Mørk å gå på?

– Jeg vet at hun løfter seg når det begynner. Sånn er noen av disse spillerne. Men noe skarpere avslutninger, noe råere på å ta rommene. Det har hun vært litt forsiktig på i disse kampene, sier Hergeirsson.

– VET AT NORA HEVER SEG: Landslagssjef Thorir Hergeirsson, her i møte med VG i Tokyo. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Mørk var avslappet og i godt humør i pressesonen etter generalprøven mot Ungarn.

Fire brutale kneoperasjoner på fem år har gjort noe med henne. 30-åringen erkjenner at det ikke var gitt at hun skulle befinne seg i Tokyo denne sommeren.

Les også Silje Solberg får endelig OL-debuten: – Jeg gleder meg ekstremt

– Det er to bokstaver som har stått i hodet på meg når jeg har trent meg opp. Det handler ikke bare om å delta, men å gjøre det bra også, sier Mørk til VG.

Hun har aldri vunnet OL før.

– Hva betyr dette mesterskapet for deg?

– Det er vanskelig å sette ord på det. Men det er høydepunktet i karrieren min og det jeg har motivert meg for de siste årene. Det har vært mye motgang siden Rio, og jeg er stolt over å stå her.

Mørk gikk glipp av både EM i 2018 og VM i 2019 før hun gjorde mesterskapscomeback i Danmark-EM før jul.

Nå føler hun seg skarpere enn under mesterskapet sist.

– Jeg tror spenningsnivået skal gå fint. Jeg har vært rolig frem til nå, men det var spesielt å komme inn i Olympic Village. Samtidig har jeg blitt fem år eldre og skal nok klare å styre det.

GLAD: Nora Mørk har aldri vunnet OL. I år får 30-åringen en ny mulighet. Foto: Anders K. Christiansen, VG

– Hvordan er det å være her i Tokyo? Det er et spesielt OL?

– Det er spesielt å få lov til å være del av et OL under en pandemi. Vi har bare kjørt buss gjennom Tokyo, men det er helt sykt. Olympic Village er kul og opplegget er bra, mener hun.

– Er det noe som «forsvinner» når ting er som de er?

– Vi går med munnbind hele tiden og trener med munnbind på treningssentrene. Den totale friheten er ikke der, men det er likt for alle. Og det fungerer egentlig veldig bra. Vi trodde ikke vi fikk sitte i matsalen engang. Men det er vi glade for. En hyggelig overraskelse.

– Hvordan er pappsengene?

Nora Mørk ler.

Les også OL-sengen latterliggjøres: – De som tisser i sengen utsetter seg for risiko

– Overraskende bra. Men det er faktisk pappsenger. De skal nok på gjenvinning, smiler hun.

Publisert Publisert: 22. juli 2021 11:44