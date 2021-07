Kjetil Borch sørget for ro-opptur: Klar for finale

TOKYO/OSLO (VG) Det har ikke gått veien for de norske roerne under sommerens leker. Men natt til torsdag sørget Norges siste ro-håp, Kjetil Borch (31), for en etterlengtet opptur da han tok seg til finalen i singlesculler.

SUVEREN: Kjetil Borch vant sitt semifinaleheat og er dermed klar for finale. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Han er alltid en favoritt hos meg, svarer landslagssjef Johan Flodin på VGs spørsmål om Borch er favoritt i OL-finalen natt til fredag norsk tid.

Borch er klar for finale i singlesculler, og ga landslagstrener Flodin en etterlenget opptur - og den perfekte bursdagsgave. Norges trener fyller 54 i dag.

Etter at Olaf Tuftes OL-avskjed endte med B-finale og tårer og gullhåpene Kristoffer Brun og Are Strandli kantret med stø kurs mot finaleplass, er Kjetil Borch det siste norske ro-håpet i Tokyo.

– Vi har vært uheldige, men dette var representativt for hvor vi er, sier landslagssjef Johan Flodin, som roser hvordan Borchs har håndtert lagkompisenes store nedtur.

– På tross av at han er 100 kg bare muskler så er det klart at dette påvirker ham. Han er et varmt og godt menneske. For meg har det vært viktig å si til Kjetil at vi kjører på og løser det vi skal, sier Flodin.

I semifinalen natt til torsdag gjorde 31-åringen kort prosess med konkurrentene i den tøffe vinden.

– Det ser akkurat slik ut som vi hadde ventet. Han er i stigende form, fastslår treneren gjennom ni år.

Mannen med VM- og EM-gull fra 2018 tok årene fatt og gikk umiddelbart opp i ledelsen fra bane tre. Han holdt på ledelsen og var førstemann over målstreken med tiden 6.42.92 - halvannet sekund unna den olympiske rekorden til Mahe Drysdale.

Olaf Tufte og flere andre fra den norske roleiren var på plass på tribunen for å følge Borchs semifinale. Borch tok OL-bronse under lekene i Rio de Janeiro i 2016 sammen med nettopp Tufte, da i dobbeltsculler.

PÅ PLASS: Olaf Tufte (med munnbind på og hvit caps). Foto: NTB

På sin vei til finalen har Borch vunnet i både det første forsøket og i kvartfinalen. Bedriften ble gjentatt i semifinalen - og 31-åringen fra Tønsberg er kanskje den største gullfavoritten.

Favorittstempelet ble ikke akkurat mindre etter at EM- og VM-vinner fra 2019, Oliver Ziedler, havnet på 4. plass - og dermed må belage seg på B-finale.

Det andre semifinaleheatet ble vunnet av greske Stefanos Ntouskos, som har vært nærmest Borch på tid i de andre rundene. Også danske Sverri Nielsen er finaleklar.

– Kjetil møtte grekeren i forsøket. Jeg formoder at grekeren ønsket å slå han allerede da. Så Kjetil har et overtak på ham, mener Flodin.

Ntouskos sendte et lite skremmeskudd i retning Borch: Han var bare knappe tre tideler unna den olympiske rekorden, samt at grekerens tid på 6.41.61 var 1,3 sekunder bedre enn Borchs.

– Blir Sverri Nielsen den tøffeste konkurrenten i finalen?

– På forhånd har vi ventet at Sverri skal bli en tøffere konkurrent enn Ziedler under slike forhold. Nå har jo også russeren seilet om som en liten «dark horse», mener Flodin.

Finalefeltet ser slik ut:

Kjetil Borch, Damir Martin, Mindaugas Griskonis, Stefanos Ntouskos, Sverri Nielsen og Alexander Vyazovkin.

Finalen går natt til fredag klokken 02.45, og sendes på Eurosport Norge og Discovery+.

Publisert Publisert: 29. juli 2021 04:06 Oppdatert: 29. juli 2021 05:07