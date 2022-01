Iversen etter tour-krisen: Var inne til full legesjekk i Oslo

FIKK NOK: Etter at kroppen ikke fungerte som ønsket på prologen 1. januar, så bestemte Emil Iversen seg for å avslutte Tour de Ski.

Emil Iversen (30) jakter desperat OL-formen. Tirsdag testet han lungene, blodet og laktat på Olympiatoppen i Oslo.

Landslagslege Øystein Andersen forteller at de ikke fant noe som forklarer de svake plasseringene til Iversen.

– Når en utøver presterer under forventet så følger vi en standard for testing med løpetest, lungetester, blodprøver og laktattest. Det er grundige fysiske tester, sier Andersen til VG.

Landslagslegen var opptatt på annet hold og var ikke sammen med Iversen da testene ble gjennomført i Oslo tirsdag.

– Vi er litt klokere nå, sier Iversen selv – og varsler at han vil utdype mer på et senere tidspunkt.

Det er en måned til OL starter i Beijing. Landslagslegen forteller at prøvene til Iversen ikke ga noe tydelig svar på at noe er galt.

– Etter en medisinsk totalvurdering er det ingen grunn til å tenke at dette ikke skal gå, sier Andersen.

LANDSLAGSLEGE FOR LANGRENNSLØPERNE: Øystein Andersen.

Sist sesong ble 30-åringen fra Meråker verdensmester på femmila og stafett. Han startet sesongen på med to pallplasser under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen, men så ble det tungt.

Tour de Ski gikk fra vondt til verre. Han startet touren med en 35. plass på sprintprologen, fulgte opp med en 59. plass på 15 kilometer klassisk, før det ble 17. plass på 15 kilometer fellesstart. Da ville han hjem, men ble oppmuntret til å fortsette.

På årets første dag ble han nummer 28 på sprintprologen, og var videre til kvartfinale. Men før startskuddet gikk der bestemte Iversen seg for at det var mer enn nok, og dro hjem.

– Rådet mitt er at Emil må legge en god plan med trenerne. Det viktigste er å sikre et formopplegg mot OL som er bærekraftig og fornuftig, sier Andersen.

Det er litt i det blå hva det betyr akkurat i denne sammenhengen. Men landslagstrener Eirik Myhr Nossum dro til OL-precamp i høyden i italienske Seiser Alm onsdag. Et grep mot OL kan være å utsette precampen for Iversen, og at han heller trener i Norge.

– Det er ikke spikret når Emil drar til Italia nå. Vi gjør alt etter Hakkespettboka, sier Andersen.

Hakkespettboka er et uttrykk for enkel medisinsk hjelp og førstehjelp.

– Så avreise kan bli utsatt?

– Ja, som sagt, det er ikke bestemt når han reiser til høyden nå, svarer Andersen.

Iversen var fortvilet etter 59.-plassen på 15-kilometeren.

– Jeg er litt i ørska. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Hadde det vært to middels dager hadde vært greit, men det er to forferdelige dager, sa Iversen til VG da.

Første langrennsøvelsen for herrene i OL er 30 kilometer fellesstart med skibytte søndag 6. februar.