Tror Solskjær sitter trygt: – Veldig overraskende hvis han må gå før sesongslutt

Ole Gunnar Solskjær (48) er under press i Manchester United foran seks svært viktige uker.

TAP: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tapte lørdag for første gang en bortekamp i Premier League siden januar 2020.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Med tap i lørdagens kamp mot Leicester, har Manchester United nå tapt tre av dem fem siste kampene. Det har igjen ført til spekulasjoner rundt Ole Gunnar Solskjærs fremtid som manager i den engelske storklubben.

The Athletic erfarer lørdag kveld at Solskjær ikke vil få sparken nå, og viser til at nordmannen skal ha «mye godvilje blant styret» i klubben for jobben han har gjort.

Til VG sa journalist i samme avis, Oliver Kay, at han ikke tror Solskjær vil få sparken nå, men var også skeptisk til at nordmannen er den rette mannen for å lede Manchester United tilbake til toppen.

TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, tror Solskjær - som i sommer signerte en kontraktsforlengelse ut 2024 - sitter trygt ut sesongen.

– Jeg tror han er bekymret for hvordan de ser ut, men tror ikke han bruker mange kalorier på støy rundt hans egen jobb. Det skal veldig mye til for at all den støyen får et tellende resultat, sier Thorstvedt, som har stor tro på at Manchester United vil ende opp blant de fire beste i Premier League etter endt sesong.

– De har en sterk stall og har bygget stein på stein. Er de gode nok til å gå til topps? Neppe. Men det er veldig overraskende hvis resultatene blir så dårlige at Solskjær må gå før sesongslutt, mener Thorstvedt.

FORELØPIG SUKSESS: Cristiano Ronaldo har scoret fem mål på syv kamper for Manchester United, men Erik Thorstvedt er foreløpig ikke overbevist om at signeringen av Ronaldo var riktig for Manchester United.

Rogalendingen mener pendelen som konstant svinger frem og tilbake rundt Solskjærs jobbsituasjon er trettende, og tror styret i Manchester United har mer is i magen. Men:

– Vinner de ikke noe denne sesongen, så tror jeg spørsmål vil bli stilt, sier Thorstvedt.

Ole Gunnar Solskjær tok over etter José Mourinho på midlertidig basis i desember 2018 og imponerte såpass at han fikk jobben permanent i mars 2019. Under Solskjærs ledelse har ikke Manchester United vunnet et eneste trofé. Klubben har ikke vunnet et trofé siden de vant Europa League våren 2017.

Fakta Manchester Uniteds neste kamper 20. oktober: Atalanta (hjemme)

24. oktober: Liverpool (hjemme)

30. oktober: Tottenham (borte)

2. november: Atalanta (borte)

6. november: Manchester City (hjemme)

Landslagspause

20.november: Watford (borte)

23. november: Villarreal (borte)

28. november: Chelsea (borte)

30. november: Arsenal (hjemme) Les mer

Forrige sesong endte trofédrømmen i en tapt straffesparkkonkurranse i Europa League-finalen mot Villarreal. Til 2021/22-sesongen har Manchester United signerte stjernespillere som Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho og Raphaël Varane.

Etter en god sesongstart, har pilene pekt noe nedover den siste måneden og de neste seks ukene kan bli helt avgjørende for Manchester Uniteds sesong. Da kan både skjebnen i Champions League og sjansen til å kjempe om Premier League-tittelen langt på vei bli avgjort for Solskjærs menn.

– Solskjær har tatt laget opp til et platå hvor de må vinne noe. Det ligger i Uniteds DNA.

– Paradokset er jo at jeg tror de har mye større sjanse til å vinne Europa League. Det var «sabla drit» for Ole Gunnar at de ikke vant forrige sesong, slik at han kunne begravd det vinnerspøkelset, sier Thorstvedt.

Publisert Publisert: 16. oktober 2021 23:20