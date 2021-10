Bråthen: – Utrolig at de bruker dette mot meg

Clas Brede Bråthen (52) erkjenner at han ikke er feilfri, men reagerer kraftig på at ikke skiforbundet tok mer hensyn til den personlige krisen som oppsto for ti måneder siden.

KRISE: Clas Brede Bråthen og kona Hege hjemme i Mjøndalen. Hoppsjefens ektefelle fikk diagnosen kreft i desember i fjor, men sykdommen ser nå ut til å være under kontroll. Bildet er tatt i mars.

Det sier 52-åringen etter at VG tirsdag publiserte en sak der hoppsjefen anklages for å ha skjelt ut flere personer tilknyttet norsk skisport. En av dem er angivelig skipresident Erik Røste.

– Jeg er på ingen måte feilfri – og ja, det kan gå en kule varmt innimellom. Det er mulig at jeg kan ha referert til skistyret som «inkompetente idioter». Det er flere av de beslutningene som er tatt av skistyret som jeg mener er direkte skadelig for hoppsporten, sier Bråthen i dag.

Han bekrefter at han hadde en «lite hyggelig» samtale med Erik Røste før jul i fjor. Da var ledelsen i skiforbundet misfornøyd med et intervju Bråthen hadde gjort med Dagbladet, der han kritiserte hvordan kvinnehopp ble prioritert under pandemien.

Forbundet mente kritikken var basert på feil premisser og ga Bråthen en skriftlig advarsel to dager før julaften. I dag står Bråthen fortsatt for det han sa.

Han mener likevel at det er viktig å få frem omstendighetene rundt telefonsamtalen med Røste:

– Den samme dagen har min kone Hege fått beskjed om at hun har fått en aggressiv form for kreft. Fire ganger i samtalen forteller jeg Erik at jeg er i en krevende familiær situasjon uten at han en eneste gang spør om hva som er utfordringen hjemme. Da kaller jeg han en «dårlig kar», sier Bråthen.

VIL HA BRÅTHEN UT: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste.

Hoppsjefen mener at han beklaget dette senere i samtalen.

– Både Erik Røste og Ingvild Bretten Berg har i etterkant fått vite nøyaktig hva som skjedde hjemme hos oss den dagen. Jeg synes det er utrolig at de velger å bruke dette mot meg i den situasjonen vi står i nå, sier Bråthen.

Skiforbundets advokat, Nina Gundersen Sadnes i advokatfirmaet Kluge, er konfrontert med Bråthens utspill:

«Skiforbundet har all mulig forståelse og empati med ansatte som rammes av personlige tragedier. Dette ble også fulgt opp konkret ovenfor Bråthen. Men det betyr ikke at man i ett og alt kan frita dem for å følge arbeidslivets grunnleggende spilleregler og ellers normal anstendighet og etterrettelighet» svarer Gundersen Sandnes i en e-post.

Skipresident Erik Røste skriver på sin side følgende tirsdag kveld:

«Det er leit at Clas Brede opplever det slik. Jeg føler med både han og andre medarbeidere som har en vanskelig familiesituasjon. I samtalen bekreftet jeg at jeg ikke kjente til hans krevende familiesituasjon uten at han gikk nærmere inn på hva det dreide seg om. Når det gjelder samtalen for øvrig, fastholder jeg som det står i min oppsummering fra denne samtalen, som VG har tilgang til; at det var en «lite hyggelige omtale av ledelsen i NSF».

Tilbake til Clas Brede Bråthen:

– Er det ikke kritikkverdig dersom du har kalt skistyret for «inkompetente idioter»?

– Vi har vært gjennom en tøff tid der vi blant annet måtte legge ned B-landslaget vårt. Jeg sier derfor at jeg KAN ha sagt dette i et fortvilet og emosjonelt øyeblikk. Men jeg slår ikke fast at jeg har sagt det. I løpet av 17 år i Norges Skiforbund så har det vært noen tøffe tak. Da kan slike ord falle, sier han.

– I hvilken grad mener du selv at du er i overkant tøff i kommunikasjonsformen?

– Når utøvernes og hoppsportens sjanser utfordres, så er det ingen tvil om at jeg nok drar på med alt jeg har av trykk i argumentasjonen min. Det kan nok folk som ikke liker å bli konfrontert med konsekvensen av egne avgjørelser oppleve som tøft. Men det er langt derfra til det å skjelle ut folk, sier 52-åringen.

Kommunikasjonssjef i NSF, Espen Graff, er ifølge interne dokumenter VG har tilgang på, villig til å vitne i retten om at Bråthen skal ha brukt ordet «fitte» om toppsjefen i skiforbundet.

– Jeg sa til Ingvild Bretten Berg at hun var «dum» dersom hun takket nei til en halv million kroner fra Lundin (ekstern sponsor) øremerket kvinnehopp – og jeg har fått påtale for dette. Men jeg har aldri omtalt henne som en «f…» hevder Bråthen.

NSFs KOMMUNIKASJONSSJEF: Espen Graff hevder ifølge et internt notat at han har hørt Bråthen kalle Bretten Berg for «ei fitte».

Skiforbundets advokat, Nina Gundersen Sandnes, ga i en e-post til VG tirsdag uttrykk for at de står på sitt. Hun avviser at det er snakk om et rykte:

«Kommentaren min knyttet til bruken av F… ordet står jeg fast ved. Vi har naturligvis undersøkt og avklart forholdet ytterligere i tiden etter at det interne konfidensielle arbeidsdokumentet ble skrevet. At Bråthen avviser at han har uttalt dette, får stå for hans regning» skriver advokaten til VG.

Bråthen har både utøvere, trenere og sponsorer på sin side i konflikten med toppledelsen i Norges Skiforbund. 52-åringen er kjent som en forkjemper for kvinnehopp. Torsdag denne uken må han møte i drøftelsesmøte med arbeidsgiveren sin.

– Jeg mener at mitt arbeid for kvinnehopp, og min holdning til kvinner generelt gjennom hele livet, tilsier at dette er et ord jeg ikke bruker. Ingvild Bretten Berg har jo dessuten selv uttalt til TV 2 at hun ikke har noen personlige problem med meg – det hadde hun vel hatt hvis jeg hadde omtalt henne slik? sier han til VG.

HOPPKOMITE-LEDER: Alf Tore Haug er sentral i den pågående saken.

VG er kjent med at rykter knyttet til påstanden om bruken av ordet «fitte» om Bretten Berg har versert i hoppmiljøet i lengre tid. Hopp-pappa Kay Kittelsen forteller om hvordan han fikk høre om historien knyttet til det han kaller «F-ordet» fra leder av hoppkomiteen, Alf Tore Haug, under et skirenn tidligere i år.

Kittelsen reagerer på at Haug skal ha fortalt ham om dette.

– Jeg opplever det som fryktelig flåsete å spre slikt når saken er såpass alvorlig. For meg var dette et dårlig rykte – sladder – satt ut av én part for å sverte den andre, sier Kittelsen til VG.

Konfrontert med Kittelsens utspill, sier Bråthen-advokat Marit Håvemoen:

– Det er spesielt trist å høre at Alf Tore Haug, som er den fremste tillitsvalgte for hopp i Norge opptrer på denne måten og «lekker» opplysninger til tilfeldige personer – samtidig som NSF sier dette er en personalsak som de ikke vil kommentere offentlig av hensyn til Clas Brede Bråthen.

Hoppkomité-leder Alf Tore Haug hevder han er en «nær klubbvenn av Kay Kittelsen», og at han ikke ønsker å kommentere denne saken.