Krüger klar for OL – reiser på fredag

Langrennssjef Espen Bjervig bekrefter at Simen Hegstad Krüger (28) vil rekke siste del av OL.

DRAR TIL KINA: Simen Hegstad Krüger.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Simen Hegstad Krüger var med på det norske gullaget på stafetten i OL i 2018, og tok selv gull på 30 kilometer fellesstart med skibytte og sølv på 15 kilometer fri i samme mesterskap.

Krüger har vært i strålende form denne sesongen og er kjent for å være svært god i høyden. Nå er han i rute til å rekke siste del av mesterskapet etter at han testet positivt for coronaviruset like før starten på OL.

Espen Bjervig bekrefter til blant andre NTB at Krüger er klarert for reise og vil fly fra Zürich til Beijing fredag 11. februar. Han vil da komme frem lørdag 12. februar.

– Han må teste seg den 11. februar før avgang. Det er fortsatt litt usikkerhet, men han har testet negativt fortløpende nå, sier Bjervig.

Krüger har holdt kroppen i gang etter beste vis i isolasjonsperioden etter coronasmitten:

Dermed har nordmannen en liten mulighet til å rekke herrestafetten, som arrangeres søndag 13. februar, men det er ifølge Bjervig først og fremst femmilen Krüger nå sikter seg inn på.

– Vi krysser fingrene for at han slipper gjennom brannmuren på flyplassen i Beijing, tester negativt der og skal være «fit for fight» på femmilen, sier han.

LANGRENNSSJEFEN: Espen Bjervig styrer den norske langrennstroppen.

27. januar ble det kjent at Simen Hegstad Krüger hadde testet positivt for covid-19 under langrennslandslagets høydeleir i Seiser Alm i forkant av OL.

Dermed ble 28-åringen satt i isolasjon i ti dager. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum bekreftet til VG etter søndagens skiathlon – en øvelse Krüger vant under OL i 2018 – at distansespesialisten hadde testet negativt.

Coronasmitten i den norske langrennsleiren startet med at herrenes sprinttrener Arild Monsen testet positivt etter å ha reist hjem til Norge fra Seiser Alm søndag 23. januar. 26. januar testet så Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå positivt. Ragnhild Haga ble kalt inn som reserve for Kalvå, mens Weng på tirsdag bekreftet at hun ikke kom til å reise til OL på grunn av smitten.

Det ble ikke kalt inn noen reserve for Krüger i herretroppen, og 28-åringen har blitt værende i høyden i Seiser Alm etter at han slapp ut av isolasjon. Han la selv ut denne oppdateringen på Instagram onsdag: