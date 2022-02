Brødrene Bø fikk sprintmedaljene: – Et stort øyeblikk

Skiskytterne Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø mottok mandag sin gull- og bronsemedalje etter OL-sprinten. Begge hadde tårer i øynene.

Johannes Thingnes Bø (til venstre) med gullmedalje og Tarjei Bø med bronsemedalje under Beijing-OLs medaljeseremoni for skiskyting sprint menn i Zhangjiakou.

NTB

Tross en strafferunde på stående skyting gikk Thingnes Bø inn til en kjempetid. Det ga overlegent OL-gull. Deretter var det også spesielt gledelig da storebror Tarjei gikk seg inn til bronse.

Thingnes Bø hoppet opp på seierspallen etter at storebror Tarjei hadde blunket til ham da han selv mottok bronsen. Det var to norske karer med blanke øyne som sto ved siden av hverandre under seansen på Medal Plaza.

– Det var et stort øyeblikk, sa Thingnes Bø til Discovery etter utdelingen.

Brødrene Tarjei Bø (t.v.) og Johannes Thingnes Bø på mandagens medaljeseremoni i Zhangjiakou.

– Jeg prøvde bare å nyte det og lagre det. Det er ikke sikkert det vil skje igjen, sa Bø.

Begge strålte da de fikk utdelt sine medaljer mandag, og duoen var begge tydelig rørt da «Ja, vi elsker» ble spilt av over anlegget.

Thingnes Bø kastet blomsterbuketten ut til de få tilskuerne som var på plass.