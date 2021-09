Asensio scoret hat trick mot barndomsklubben

(Real Madrid – Real Mallorca 6–1) Marco Asensio (25) har vært ryktet vekk fra Real Madrid på grunn av mangel på spilletid, men imponerte stort da han fikk en etterlengtet sjanse onsdag kveld.

NEDTONET: Marco Asensio feiret alle de tre scoringene mot barndomsklubben på nøkternt vis.

Kun 68 minutter – fordelt på fem innhopp – var det Marco Asensio hadde spilt for Real Madrid denne sesongen før onsdagens kamp mot Real Mallorca.

Søndag forble han på benken gjennom hele kampen mot Valencia, og tidligere denne uken ble det rapportert på det spanske radioprogrammet El Larguero at Asensio var i tvil om fremtiden sin i klubben.

Hjemme mot Real Mallorca fikk Asensio starte sin første kamp for sesongen, og 25-åringen svarte med storspill.

Karim Benzema hadde allerede scoret kampens første mål etter to minutter da Asensio fikk pirket inn en retur fra skrått hold i kampens 24. minutt. Lee Kang-In reduserte minuttet etter, men gjestenes håp om poeng forsvant raskt.

NED I HJØRNET: Marco Asensio scoret sitt tredje mål med et skudd fra 20 meter.

Fem minutter etter ble Asensio spilt gjennom alene med keeper og spanjolen gjorde ingen feil. I den andre omgangen toppet Asensio det hele da han skrudde ballen ned i hjørnet fra 20 meter.

Dermed ble det et hat trick for Asensio, som selv er fra Mallorca og spilte for Real Mallorca før han ble solgt til Real Madrid som 18-åring.

Med 20 minutter igjen ble Asensio byttet ut, og kunne fra benken se Karim Benzema og Isco fastsette sluttresultatet til 6–1 for Real Madrid.

Scoringen til Benzema er franskmannens åttende for sesongen i LaLiga og han har nå scoret 200 mål i LaLiga. Kun ni andre spillere har scoret 200 mål i LaLiga før Benzema.

Seieren gjør at hovedstadslaget topper LaLiga etter seks serierunder, to poeng foran byrival Atlético Madrid.

Barcelona er i skrivende stund helt nede på åttendeplass, åtte poeng bak Real Madrid, men har spilt to kamper mindre enn de to Madrid-lagene.

