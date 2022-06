Nye distanser i langrenn: – Kom litt brått på

SOGNEFJELLET (VG) Som følge av at kvinner og herrer skal gå like langt i verdenscupen, er det slutt på de tradisjonelle 15-kilometerne for herrene.

ENDRING: Normalt sett har Harald Østberg Amundsen og Johannes Høsflot Klæbo pleid å gå 15 kilometer intervallstart i verdenscupen. Neste vinter blir det 5 kilometer kortere.

– Det kom litt brått på meg. Det var litt uventet at man ikke skulle ha 15-kilometere mer, men 10 kilometer passer meg bra, sier landslagsløper Harald Østberg Amundsen.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har besluttet at begge kjønn skal ha gå de samme distansene i verdenscupen til vinteren: Sprint, 10 km, 20 km med skibytte og 50 km. Det er et prøveprosjekt på en sesong foreløpig.

Under VM i Planica vil det være de tradisjonelle øvelsene hvor herrene går lengre enn kvinnene: Sprint, 10/15 km, 15/30 km med skibytte og 30/50 kilometer.

– Det er morsomt å prøve noe annerledes, men man kunne hatt noen 15-kilometere i verdenscupen også med tanke på at det er øvelsen i VM. Samtidig blir det utrolig tette dueller på 10-kilometere, og det er nok morsomt for TV-seerne, sier Amundsen.

Johannes Høsflot Klæbo har også fått med seg justeringene.

– Personlig har det ikke så mye å si. Mange vil sikkert mene det er positivt for meg, men jeg kommer ikke til å endre noe på treningsopplegget, sier Klæbo og legger til:

– Blir det endringer må alle tilpasse seg, så blir det spennende å se hvem som tilpasser seg best.

Russerne er foreløpig utestengt fra internasjonal idrett som følge av krigen i Ukraina, men Aleksandr Bolsjunov har fått med seg endringene. Han er kritisk til at utøverne ikke har blitt involvert mer i avgjørelsen.

– Disse endringene er feil. 15 kilometer har alltid vist alle kvalitetene til en utøver, og nå blir den borte. Det passer ikke meg, sier Bolsjunov til avisen Rsport Ria.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er positiv til endringer i langrennssporten, men liker ikke at VM-øvelsene 15 km, 30 km med skibytte og 50 km ikke er på programmet i verdenscupen i forkant.

– Det er selvfølgelig kjipt, men 10-kilometere kan bli utrolig spennende for herrene også. Så hadde jeg håpet at det ble enda litt flere lange løp ettersom langrenn er en utholdenhetsidrett, sier Nossum.

– Hvilke herre-utøvere kan dra nytte av at 15-kilometeren blir 10-kilometer?

– Det er vanskelig å si. Det anaerobe kravet (utholdenheten) er der fortsatt, men fart i kroppen blir nok litt viktigere på 10 kilometer enn 15 kilometer, svarer Nossum.