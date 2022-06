Haaland fikk City-spørsmål under showkamp hos kronprinsparet: – Det er bare å «gønne» på

SKAUGUM (VG) (Team Skaugum - Vivil IL 9–10) Erling Braut Haaland (21) rundet av en intens periode med en aller siste kamp ved kronprinsparets residens.

Haaland, som nærmest på egenhånd senket Sverige på Ullevaal Stadion søndag kveld og mandag ble klar for Manchester City, stilte nemlig i kveld opp i den årlige vennskapskampen på Skaugum i Asker utenfor Oslo.

Det endte med tap, noen scoringer, noen store bommer alene med keeper, et gult kort, men også et spørsmål om den nye klubbfremtiden i England fra Jan Åge Fjørtoft.

– Bare å «gønne» på

Viaplay-eksperten var for anledningen lagkamerat med Haaland i Team Skaugum.

– Det blir selvfølgelig spesielt. Det er en klubb som faren min har spilt for skal jeg også gå til, det blir spesielt, sier Haaland, om hvordan det blir å følge i fotsporene til pappa Alfie, som på denne dagen for 22 år siden selv signerte for Manchester-klubben.

Haaland fortsatte:

– Jeg gleder meg. Det blir en ny stor utfordring i et godt lag i en tøff liga, der vi møter mange andre god lag. Det er bare å komme med mye positiv energi inn i landet og klubben. Og rett og slett bare å «gønne» på, sier Haaland.

Erling Braut Haaland, her underveis i kampen mellom Team Skaugum og Vivil IL på Skaugum Stadion.

– Nå må du skjerpe deg, Erling!

Sammen med nettopp pappa Alfie, landslagsspiller Caroline Graham Hansen, Fjørtoft og hele kronprinsfamilien på Team Skaugum ble det en spennende kamp mot Vivil IL, et idrettslag med formål å aktivisere utviklingshemmede i Asker, Bærum og Oslo.

Kampen på grusen utenfor kronprinsparets residens var periodevis jevnspilt med noen solide høydepunkter.

Blant annet Vivils tre scoringer før pause, prins Sverre Magnus og kronprinsesse Mette-Marits mål med påfølgende feiring.

Ikke minst at Haaland misset tre store sjanser alene med keeper.

Da kom den klare beskjeden fra Fjørtøft i retning stjernespissen:

– Nå må du skjerpe deg, Erling!

Men like før pause i den 15 minutter lange omgangen, satt den endelig for Haaland etter å ha rundet tre-fire spillere.

VINNERVILJE: Haaland og kronprinsfamilien koste seg under gruskampen på Skaugum mandag.

Tap for Team Skaugum

Den andre omgangen ikke mindre spennende.

Prins Sverre Magnus tegnet seg for to scoringer, mens kronprinsessen scoret ytterligere ett. Det samme gjorde Haaland.

Men lagene fulgte hverandre tett underveis.

På tampen av kampen og i jakten på seier trodde Alfie Haaland han hadde scoret. Han skjøt nemlig det han var god for mot mål. Men dommeren underkjente scoringen og mente på sin side at den gikk over.

Det fikk Erling Braut Haaland til å protestere. Det falt ikke i god jord hos dommeren som ga ham gult kort.

Til slutt scoret Vivil IL sitt tiende og det avgjørende målet etter en 30 minutter lang og intens kamp på Skaugum-grusen.