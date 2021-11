Proffgolferne på vei ut av Sør-Afrika: – Forberedt på at det kommer et par overraskelser til

KRYSSER FINGRENE: Kristoffer Reitan håper de skal komme seg ut av Sør-Afrika søndag kveld.

Kristoffer Reitan (23) og Espen Kofstad (34) har fått flybillett til Frankfurt. Nå krysser de fingrene for at det ikke kommer nok en kansellering.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Det har vært latterlig mye frem og tilbake de siste dagene, sier Kristoffer Reitan til VG.

Nå har han og Espen Kofstad tro på at de skal komme seg ut av Sør-Afrika i løpet av søndagen, etter å ha fått billett på et Lufthansa-fly til Frankfurt søndag kveld.

Etter at omikron-varianten av coronaviruset ble oppdaget i Sør-Afrika på torsdag, har det blitt hektiske dager. Proffgolferne Reitan og Kofstad var begge med i sesongens første turnering på DP World Tour (tidligere kjent som Europatouren) i Johannesburg.

Turneringen ble først kortet ned fra fire til tre runder på grunn av omikron-smitten. Den tredje runden kom så vidt i gang, før været gjorde at det ble spillestopp og turneringsseieren dermed gikk til Thriston Lawrence, som ledet etter de to første rundene.

Les også Norske golfere står fast i Sør-Afrika: – Det er veldig kaos nå

Reitan anslår selv at de syv-åtte ganger i løpet av de siste dagene «har ordnet seg», bare for at kontrabeskjeden har kommet kort tid etter.

Tidligere hadde de blant annet en flyging med Swiss Airlines til Zürich, men mellomlandingen lot seg ikke gjøre, mens de lørdag fikk beskjed om at charterflyet som DP World Tour hadde ordnet til Dubai ble kansellert.

Det skriver Norsk Golf.

I Frankfurt skal det ikke være noe problem å mellomlande så lenge de ikke beveger seg ut fra flyplassen, etter hva Reitan vet, før Kofstad reiser videre til Oslo, mens Reitan drar til Spania.

– Vi skal ikke ta seieren på forskudd. Hva som helst kan skje. Nå har jeg i hvert fall troen. Plutselig kanselleres flyet til Frankfurt. Det hadde ikke overrasket meg, sier Reitan.

– Vi er begge to ganske forberedt på at det kommer et par overraskelser til, sier 23-åringen.

PÅ VEI HJEM: Espen Kofstad spilte seg til fast plass på DP World Tour tidligere i år. Her fra OL i 2016.

DP World Tour, hvis tittelsponsor DP World er et datterselskap til det statlige investeringsfondet Dubai World, hadde ordnet charterfly til alle de internasjonale spillerne søndag morgen, men lørdag kom beskjeden om at det ikke lot seg gjøre.

– I den flygingen var 21 ulike nasjonaliteter og alle skulle til forskjellige steder. Det var ekstremt komplisert å få til. De (DP World Tour) har gjort alt de kan og stått på som helter. Det er bare en helt umulig situasjon, sier Reitan til VG.