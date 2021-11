Advarsel til Manchester United: Chelsea lekte med Juventus

MÅL: Reece James og Callum Hudson-Odoi (med ryggen til) feirer scoringen til James. To minutter senere økte Hudson-Odoi.

(Chelsea – Juventus 4–0) Chelsea viser fortsatt superform foran søndagens Premier League-kamp mot Manchester United.

Tirsdag var det Juventus som ble avkledd i den nest siste gruppekampen på vei mot åttedelsfinalene i Champions League.

Hjemmelaget tok ledelsen etter 25 minutter, etter en kjapp VAR-sjekk for hands på den målgivende pasningen fra Antonio Rüdiger. Målet til Trevoh Chalobah ble stående.

Chelsea-manager Thomas Tuchel hadde tidvis capsen godt trukket ned i 1. omgang. Men det var bare å løfte bremmen, hodet og blikket. For etter pause kom det to kjappe scoringer, seieren var aldri truet.

GLEDET FANSEN: Chelsea-supporterne koste seg på Stamford Bridge tirsdag kveld.

Etter 56 minutter dempet Reece James ballen perfekt på brystet. Han tok med seg ballen, og dro til med strak rist i et bittelitt presset skuddøyeblikk. Men han fikk kjempetreff og ballen gikk knallhardt i mål. Og mens fansen ennå jublet for scoring, så økte Callum Hudson-Odoi etter flott fremspill av Ruben Loftus-Cheek.

Og fire minutter på overtid meldte Timo Werner seg på scoringslisten. Han endte et perfekt løp med å sette ballen i mål.

Ligaleder Chelsea tar imot Manchester United hjemme på Stamford Bridge søndag kveld. Det blir Michael Carricks første kamp som manager-vikar i Premier League, etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken søndag, etter et pinlig tap mot Watford lørdag. United har fem seire og fem tap i Premier League denne sesongen, mens Chelsea har ni seire og ett tap. United er nummer åtte i Premier League med 17 poeng, 12 poeng bak Chelsea.

Men tirsdag ble det klart at begge de engelske storklubbene er videre til åttedelsfinale i Champions League etter at United slo Villarreal 2–0 tidligere på kvelden, etter mål av Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho under Carricks ledelse:

Det er fullstendig udramatisk om åttedelsfinalespill i gruppe H. Med seier tirsdag har både Chelsea og Juventus 12 poeng og er videre med særdeles god og ventet margin. Russiske FC Zenit St. Petersburg og svenske Malmö er de andre lagene i gruppen. De to spilte 1–1 i Malmö tirsdag kveld, det svenske laget er tabelljumbo med ett poeng foran siste runde. Zenit har fire poeng.