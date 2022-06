Vålerenga i nedrykksstriden etter nytt tap: – Dette er krise for en klubb som Vålerenga

INTILITY ARENA (VG) (Vålerenga – Odd 0–1) Det er trøbbel i Vålerenga, som nå ligger på kvalikplass til nedrykk i Eliteserien.

– Dette er krise for en klubb som Vålerenga. Det er ikke noe å bortforklare heller. Men hadde vi ikke skapt noe, ville det vært mye lenger vei frem. Jeg har ikke opplevd en slik motgang som trener før, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

Rop om treneravgang, lekkasjer fra et internt møte og svake sportslige resultater har preget Vålerenga de siste ukene.

– Hovedutfordringen er at det er for lett å score på oss samtidig som vi ikke scorer selv. Spillemessig er vi med, men vi er ikke gode nok i boksene. Det er ikke utur over så mange kamper, sier treneren om motgangen.

Et nytt tap demper ikke følelsen av en økende krise for hovedstadsklubben, som nå står uten seier på de syv siste kampene. Fem av dem har endt med tap.

– Man merker at det er tungt, men nå må vi hjelpe hverandre. Vi tror på dette prosjektet, 100 prosent, sier Vålerenga-spiller Amor Layouni til VG.

Fakta Vålerengas kriserekke 12. mai: Tromsø – Vålerenga, 1–0 16. mai: Vålerenga – HamKam, 1–1 22. mai: Strømsgodset – Vålerenga, 3–2 25. mai: Lillestrøm – Vålerenga, 2–0 29. mai: Vålerenga – Rosenborg, 0–4 19. juni: Aalesund – Vålerenga, 2–2 26. juni: Vålerenga – Odd, 0–1 Les mer

Et knallhardt hodestøt fra Tobias Lauritsen utgjorde forskjellen i bunnoppgjøret, som sender Odd smørblide tilbake til Skien.

Samtidig var Odd-keeper Leopold Wahlstedt i det umulige hjørnet og vartet opp med den redningen etter den andre – og ble banens beste med en sjelden nier på VG-børsen. Han valgte å donere de 10.000 kronene han fikk med prisen til Pride-bevegelsen etter skytingen i Oslo natt til lørdag.

– Først og fremst var dette en sterk lagseier. Alle står på for å holde ballen unna mål. Det ble svett i dag, sier Wahlstedt til VG etter kampen.

– Jeg vet hva jeg er god på og det er å redde baller. I dag var jeg «på jobb», fortsetter han.

Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen erkjenner at de hadde marginene med seg på Intility Arena.

– Vi må være ærlige med at det var litt stang inn for oss i dag, men vi har fått med oss litt for lite i de elleve første kampene. Det gjelder vel for Vålerenga, så jeg føler litt med dem i dag, sier «Paco» til VG.

Vålerengas neste kamp er hjemme er mot tabelljumo Kristiansund 10. juli.

– Hvis de ikke slår Kristiansund nå, så er vi faktisk i en resultatbransje. De må slå Kristiansund. Hvis de ikke, så mener jeg Dag-Eilev Fagermo må ta hatten sin og ta konsekvensene av resultatene som han er øverste leder for, sier Discoverys fotballekspert Christian Gauseth.

– Jo mer vi prater om det, desto mer negative blir vi. Vi må bare stenge det ute. Nå drar jeg, men gutta her vet hva som skal til, sier Vålerenga-profil Aron Dønnum til VG.

Selv drar han tilbake til Standard Liege, klubben han er utleid fra, før neste serierunde går av stabelen. Dønnum har vært mange år i Vålerenga, og legger ikke skjul på at det smerter å forlate klubben under slike omstendigheter.

BETENKT: Dag-Eilev Fagermo.

Klanen-talsmann Erlend Rostvåg sier det er «flere som bør gå i seg selv».

– Dette er et problem som handler om mental karakter, sier han til VG.

– Jeg vet ikke hva som er problemet, men det er noe som er problemet, og det er ikke bare å skifte ut to-tre folk. Et eller annet må skje, sier Rostvåg.

KAPTEIN: Jonatan Tollås Nation (venstre) og resten av Vålerenga-laget er inne i en tung periode.

Med ett minutts stillhet og regnbuefarget røyk markerte Vålerenga og supportergruppen Klanen sorg og samhold etter angrepet i Oslo sentrum natt til lørdag før kampstart.

Det var duket for et bunnoppgjør på Intility Arena. Av de to poengtørste lagene, var det imidlertid Vålerenga som fikk til mest før pause.

Fine offensive kombinasjoner satte flere av vertenes spillere opp i farlige avslutningsposisjoner, men det ville seg ikke. Osame Sahraoui curlet ballen like over krysset, vinkelen ble for spiss for Amor Layouni, mens Petter Strands forsøk bare kysset toppen av tverrliggeren.

Til tross for alle Vålerengas sjanser – VG talte 15 totalt – endte det med deres fjerde «smultring» på de siste syv kampene.

PS! Vålerenga-målvakt Kjetil Haug bekrefter til TV 2 at han reiser til franske Toulouse for en medisinsk sjekk mandag, og dermed forlater Oslo-klubben.

Se supporternes markering før kampstart her:

