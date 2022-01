Svensk legende tror på Norge: – Spiller mer attraktiv håndball

BRATISLAVA (VG) Han er svensk håndballs største legende. Men Magnus Wislander holder Norge som favoritt i skjebnekampen tirsdag. Han får støtte av Sveriges nøkkelspiller Jim Gottfridsson.

PÅ JOBB: Magnus Wislander er ekspert for Sveriges Radio i Bratislava.

– Det er en liten fordel Norge, sier Wislander som i sin tid ble kåret til århundrets håndballspiller i verden. Han sto i front for Sveriges beste landslag gjennom tidene som tok seks mesterskapsgull og til sammen 13 medaljer fra 1990 til 2002.

Tirsdagens duell med Sverige blir en skjebnekamp av dimensjoner. Norge vinner hovedrunden med seier, går også videre til semifinalen med uavgjort, men blir høyst sannsynlig slått ut av medaljekampen med tap.

– Norge spiller mer attraktiv håndball. Sverige er litt «tråkigare» å se på i angrepsspillet, men er kanskje bedre i forsvar. Det er ingen stor forskjell. Men jeg tror kanskje Norge har en litt mer positiv innstilling til å møte Sverige enn Sverige har til å møte Norge, sier 57-åringen som er ekspertkommentator for Sveriges Radio i Bratislava.

Sverige må også klare seg uten Andreas Palicka og Felix Claar i skjebnekampen. Mandag kom nyheten om at duoen har testet positivt på coronaviruset.

For to år siden slo Norge Sverige på bortebane under EM i Malmö. De seks siste offisielle landskampene har gitt norsk seier.

– Det er basert på de siste resultatene og fordi Norge spiller med et tempo jeg liker å se, forklarer Wislander.

SVENSK MIDTPUNKT: Jim Gottfridsson styrte da Tyskland ble slått søndag.

– Dessuten er Sander Sagosen i toppslag en spesiell spiller. Han er både målscorer og pasningslegger – og kanskje strået hvassere enn Jim Gottfridsson i det svenske laget, mener Wislander.

Det er nettopp Gottfridsson helt enig i.

– To veldig jevne lag. Men Norge har verdens beste spiller og det er litt til fordel for Norge, sier Gottfridsson til VG.

Sveriges norske landslagssjef Glenn Solberg smiler når han får høre vurderingene til Wislander og Gottfridsson.

– De mener det ja, humrer Solberg fra Drammen.

– Mener du også at Norge er favoritter?

– Ja, Norge er vel det, sier han og lesser favorittstempelet over på Sander Sagosen & co.

– Det gir vi blanke i. Sverige har spilt best håndball gjennom turneringen. Vi har spilt oss i bedre og bedre form nå. Vi begynner å ligne et godt håndballag, sier Sagosen. Han mener skjebnekampen «blir en krig i 60 minutter med en fantastisk semifinalebillett i potten».

Selv har Sagosen levert en varierende EM. Men bidro godt til Norges historiske seier over Spania søndag. Gottfridsson har stor respekt for trønderen.

– Jeg skal ikke sammenligne meg med ham. Han er verdens beste spiller. Han har vært veldig god over mange år, men fortsatt ung og holder verdensklasse. Det er virkelig kult å se, sier Gottfridsson.