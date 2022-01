Niso føler seg overkjørt: – Overrasker oss at spillere ikke er hørt i større grad

Norske fotballsupportere misliker sterkt at Obosligaen skal gå på mandager i år. Neste år innføres VAR i Eliteserien. Da blir søndagskvelden forbeholdt den øverste divisjonen.

Erlend Hanstveit, her fra tiden som Brann-spiller, er leder i Niso.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– At vi har nok dommere til at Obosligaen og Eliteserien går parallelt når VAR innføres, det er ikke realistisk, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Han poengterer at det ikke nødvendigvis betyr at hovedrunden i Obosligaen vil gå på mandager også neste år.

Mens supportere raser over mandagsrunden i årets sesong, viser VGs undersøkelser at et klart mindretall av klubbene synes mandag er en god dag.

Niso reagerer

Nå reagerer spillerorganisasjonen Niso på at man velger mandag, en dag som gir store utfordringer for spillere med jobb ved siden av fotballen.

– Det overrasker oss at spillerne ikke er blitt hørt i større grad i dette spørsmålet, ettersom terminlistedatoer skal drøftes med spillerne før hver sesong, i henhold til overenskomsten, sier Niso-leder Erlend Hanstveit.

NFF-SJEF: Konkurransedirektør Nils Fisketjønn på tribunen på Ullevaal stadion.

– Obosligaen på mandag eller på ukedag ble etablert i pandemien og da som et rent TV-produkt. Erfaringen med det, og ikke minst den jobben Discovery har gjort med «Fotball Direkte: Obosligaen», har vært veldig god, sier Fisketjønn.

– Det har gitt oss flere seere og mer oppmerksomhet. Det er ingen tvil om at det at den ligaen står alene gir oss en egenverdi. Så er vi klar over at for reisende supportere, så er ikke mandag bra, sier han.

Flere dommere med VAR

Når videodømming tas i bruk i Eliteserien fra 2023, får Norges Fotballforbund behov for flere toppdommere. Antall hoveddommere med eliteseriestatus har økt fra 13 til 17 siden i fjor – og skal videre opp til 20 neste år.

I 2023 får hvert dommerteam ute på stadion med seg to dommere som sitter i VAR-rommet i Oslo.

Den enkelte dommer vil veksle mellom å være ute på kamp og sitte i VAR-rommet, der man skal kunne følge inntil åtte kamper samtidig.

At Obosligaen, der det ikke er planlagt innføring av VAR, spilles på en egen dag, gjør dommerlogistikken enklere – og vil føre til høyere kvalitet på dømmingen, mener NFFs dommersjef Terje Hauge.

– Har dere nok toppdommere?

– Ja da, spørsmålet er mer «hva med Obosligaen da?». Vi tar opp mange dommere som har vært i Obosligaen ganske lenge, og som er mer en gode nok til å dømme i Eliteserien. Utfordringen kommer i Obosligaen. Vi har begynt å ta opp rutinerte dommere fra Post Nord-ligaen, sier Hauge.

– Vi er opptatt av kvalitet og rutine, og ikke så mye alder som vi var tidligere.

– Bratt læringskurve

Hos produksjonsselskapet NEP Norway på Økern i Oslo er dommerne i full gang med teknisk trening og VAR-utdanning.

– Vi har en bratt læringskurve. Det er akkurat som å lære å kjøre bil. Du må lære å gire, svinge og bruke blinklys på en og samme gang, beskriver Hauge.

PS! Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Fotball Media og rettighetshaver Discovery setter i fellesskap opp spilleplanen.

Publisert Publisert: 24. januar 2022 11:57 Oppdatert: 24. januar 2022 12:56