Ny regel kan gi Hauger Formel 1-mulighet: – Store sjanser for at det skjer

En ny regelendring kan være godt nytt for Dennis Hauger (18). Allerede neste sesong kan nordmannen få en smak av Formel 1.

KAN FÅ SMAKSPRØVE: Dennis Hauger er et av Red Bull-talentene som kan lukte på en stor mulighet neste sesong. Her med en av Red Bulls Formel 1-biler i bakgrunnen.

Fra og med 2022 blir samtlige ti Formel 1-lag tvunget til å gi «rookies» flere muligheter. På to treninger i løpet av sesongen skal førere som aldri tidligere har kjørt Grand Prix-løp, få sjansen til å vise seg frem.

– Det er mindre testing i dag og få muligheter for unge førere til å få vist seg frem i Formel 1. Derfor er dette veldig viktig, sier Formel 1-kommentator og sportssjef i Norges Bilsportforbund, Atle Gulbrandsen, til VG.

Treningene gir førerne en sjelden mulighet til å teste bilen på banen det skal kjøres løp på. Gulbrandsen mener regelendringen kan være godt nytt for Dennis Haugers muligheter til å teste en Formel 1-bil allerede neste sesong.

– Det er store sjanser for at det skjer, sier kommentatoren.

– Vi stiller oss fullt og helt bak regelendringen. Det er vanskelig for unge førere å få sjansen nå til dags, derfor er det vårt ansvar å gi de den muligheten, sier McLaren-sjef Andreas Seidl, ifølge racer.com.

Hauger har imponert stort denne sesongen, og markert seg som et av de store, fremadstormende motorsporttalentene. Nordmannen vant årets Formel 3-mesterskap, og nå står Formel 2 for tur.

18-åringen kjører for Prema Racing, men er signert av Red Bull. Det kan være en stor fordel om han skal få sjansen til å teste en Formel 1-bil neste år. De har nemlig to lag (Red Bull og Alpha Tauri) i Formel 1.

– Derfor vurderer jeg sjansene som relativt store. Det er en kjempefordel at han har muligheter hos to lag, med til sammen fire seter. Derfor er det bedre å være der enn hos noen andre, mener Gulbrandsen.

Haugers manager, Harald Huysmann, vil ikke spekulere på mulighetene for at Hauger får sjansen på trening neste sesong.

– Han er veldig opptatt av ikke å tenke på det. Det vil komme av seg selv, når tiden er moden og Red Bull vurderer det som riktig. Men det er viktig å få den erfaringen tidlig, og prøve seg i en Formel 1-bil tidlig i karrieren. Da kan man få følelsen av hvordan det er, sier Huysmann til VG.

I AKSJON: Dennis Hauger, her i en Formel 3-bil.

Leder av Red Bulls juniorsatsing, Helmut Marko, har tidligere snakket varmt om Hauger. Ingen av Formel 1-lagene har diskutert offentlig hvilke unge førere de vil gi sjansen på trening neste sesong, men lagets høye herrer følger nøye med på nordmannens utvikling.

– Du må alltid prestere når du setter deg i bilen, det er ingen bønn. Du får bare så og så mange muligheter, sier Huysmann om presset som ligger på Hauger.

Han må konkurrere om Red Bulls plasser mot andre førere i det østerrikske selskapets stall. Skulle Hauger få sjansen på det øverste nivået, kan det være en uvurderlig erfaring for Aurskog-gutten.

– Det er vel det største spranget på karrierestigen. Det er det største hoppet. Det er veldig mye multitasking i en Formel 1-bil. Det er et jagerfly langs bakken, sier Huysmann.

– På trening skal man ikke nødvendigvis vise seg frem på resultatlisten. Det kan hende at Hauger får én oppgave, for eksempel å hjelpe teamet med å finne riktig oppsett for løpet. Du må gjøre den jobben du får, forklarer Gulbrandsen.

