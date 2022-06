Pogba forlater Manchester United: – Likegyldig til det

Paul Pogba (29) har spilt sin siste kamp for Manchester United, uten at mange supportere nødvendigvis bryr seg så mye om det.

FERDIG: Paul Pogba forlenger ikke kontrakten med Manchester United og søker etter en ny arbeidsgiver.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Jeg er litt likegyldig til det, sier ansvarlig redaktør i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, Dag Langerød.

– Det er ikke så mange som bryr seg, jeg klarer nesten ikke å engasjere meg i det. Det er spesielt når du har hentet en spiller for 89 millioner pund. Vi har bare vent oss til at han kommer til å dra og ikke får noen penger for han. Det har ikke fungert og det er på tide at vi går videre, konkluderer han.

Franskmannen forlater klubben gratis når kontrakten hans utløper ved enden av denne måneden. Det bekrefter Manchester United på sine hjemmesider.

– Alle i klubben vil gratulere Paul med hans suksessfulle karriere og takke ham for hans bidrag til Manchester United, skriver klubben i pressemeldingen.

– Vi ønsker ham alt godt videre, avsluttes det.

Pogba ankom Uniteds akademi 16 år gammel, men gikk gratis til Juventus i 2012. Fire år senere returnerte han til De røde djevlene i det som da var tidenes dyreste overgang.

Pogbas tid på Old Trafford er omdiskutert, og flere har stilt seg spørsmålet om hvorfor han presterer bedre på det franske landslaget enn for klubben. Mange supportere har forventet mer av den begavede franskmannen, som har levert 39 mål og 51 målgivende pasninger på 233 kamper for klubben.

– Man kan snakke om at United burde hatt bedre spillere ved siden av Pogba, men jeg kommer til å huske ustabiliteten hans. I stedet for å se på United, bør man kikke på hva han har levert for klubben, mener Langerød.

– Hvor mange verdensklassekamper av Pogba husher United-fansen? Jeg tror ikke det er mange, legger han til.

Pogbas avskjed er ventet. Det har lenge vært spekulert i at hans tid i United er over, og 29-åringen er allerede koblet til flere klubber. Hans tidligere klubb, Juventus, nevnes hyppigst.

Ifølge den italienske storavisen Gazzetta dello Sport er Pogba ett steg unna å signere for «Den gamle dame». Ifølge overgangsjournalisten Fabrizio Romano har partene startet kontraktsforhandlingene. Andre medier hevder at Pogba avslo et tilbud fra Manchester City.

Barcelonas Frenkie de Jong nevnes ofte som en mulig erstatter på Uniteds midtbane. Nemanja Matic, Jesse Lingard og Edinson Cavani er noen av spillerne som trolig forsvinner i sommer, og Langerød er glad for at det blir gjort en opprydning.

– Det er ekstremt viktig at spillere forsvinner, sånn at man kan bygge gruppen på nytt. Noe av det viktigste er at man røsker opp i spillergruppen, mener han.

Oppgaven med å gjenbygge United har tilfalt klubbens nye manager, Erik ten Hag.

– Det er spennende tider. Det er mange hull i laget og mange som har underprestert. Det er ingen garanti for at ten Hag klarer å få spillerne til å spille på lag og kjempe mot samme mål, sier redaktøren.