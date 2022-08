Engelsk media av hengslene for Haaland: «Ny dimensjon», «ekstraordinær», «illevarslende»

Engelske medier er nesegrus av beundring over Erling Braut Haaland (22) etter hans to scoringer i Premier League-debuten for Manchester City.

Både scoringene og banningen i tv-intervjuet er temaer i engelske aviser etter Citys 2–0 seier over West Ham.

– Fansen kunne ikke la være å le av Erling Haalands intervju etter kampen ... da han ved et uhell bannet direkte på luften, skriver Daily Mail.

– Den 22 år gamle stjernespissen scoret to ganger i sin Premier League-debut og stilnet kritikerne etter å ha blitt nøye vurdert for sin prestasjon i Community Shield sist helg, fastslår London-avisen.

– Erling Haalands tidlige påvirkning på Manchester City ser allerede illevarslende ut for (de andre i) Premier League, skriver Independent.

– Etter at spissen brakte en ny dimensjon til Manchester City i sin 2-0-seier mot West Ham, må de andre lagene finne ut hvordan de skal stoppe Pep Guardiolas lag på nytt, fortsetter avisen.

På Skys hjemmesider analyserer Nick Wright kampen:

– Dette ga en første pekepinn på hvor mye nordmannen kan heve dette allerede strålende laget.

Om det første målet, der Haaland ble felt og selv satte inn straffen, skriver Wright:

– Det var det første glimtet av Haalands ekstraordinære fysiske egenskaper, kraften og akselerasjonen som er med på å gjøre ham til en så formidabel motstander. Det ble etterfulgt av et eksempel på hans avslutningsevne. Den kjølige straffen ble plassert ned i hjørnet.

– Utgjorde forskjellen

– Haalands andre mål, midtveis i 2. omgang, viste de samme egenskapene. Nok en kirurgisk avslutning, fastslår Sky-eksperten.

Også lokalavisen er full av lovord:

– Erling Haaland utgjorde forskjellen da Manchester City fikk en vanskelig bortekamp til å se lett ut og hente tre verdifulle Premier League-poeng, skriver Manchester Evening News.

– Pep Guardiolas nye nr. 9 plantet ballen i mål etter å ha blitt felt. Det var en fantastisk City-prestasjon, men det var Haaland som til slutt fikk dominansen ut i tellende resultater med sine to mål.

– Stilnet tvilerne

Avisen gir Haaland best karakter av samtlige City-spillere på sin spillerbørs.

– Ordnet straffesparket med et flott løp, scoret fra straffesparkmerket, samarbeidet bra med lagkameratene hele matchen - alt veldig lovende fra et City-synspunkt, skriver Manchester Evening News.

– Erling Haaland stilnet tvilerne lørdag med to mål i sin Manchester City Premier League-debut mot West Ham, fastslår talkSPORT.

– Men 22-åringen klarte ikke helt å skjule irritasjonen over å ikke score flere i intervjuet etter kampen, da han ved et uhell ga fra seg et par utsagn, noe manager Pep Guardiola så på som en positiv ting, fortsetter talkSPORT om Haalands to ganger «shit» i tv-intervjuet.

The Times er opptatt av samarbeidet mellom nordmannen og Kevin De Bruyne:

– Haaland og De Bruyne kan bli en dødelig duo, fastslår avisen.

