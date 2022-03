Slik straffer internasjonal idrett Putins Russland

Svært sportsinteresserte Vladimir Putin var til stede på OL-åpningen 4. februar. Nå fører IOC an i kampen for å stenge ute russere og hviterussiske landslag, klubblag og utøvere fra all internasjonal idrett.

PÅ OL-ÅPNINGEN: Vladimir Putin var til stede på OL-åpningen i Beijing 4. februar.

Den russiske presidenten ble selv strippet for tittelen som ærespresident i Det internasjonale judoforbundet, og etter at Russland invaderte Ukraina på torsdag i forrige uke, har en rekke andre idretter også valgt å komme med restriksjoner og sanksjoner overfor Russland.

IOC: Styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) kom mandag kommet frem til at de anbefaler at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal få delta i internasjonale konkurranser. I en pressemelding skriver IOC at der det ikke er mulig å hindre deltagelse fra russiske og hviterussiske utøvere, enten fordi det er for kort varsel eller juridiske grunner, så bør arrangørene og de internasjonale særforbundene gjøre alt de kan for å sørge for at utøverne ikke får delta under Russland og Hviterusslands navn.

FOTBALL: Søndag kom beskjeden om at det internasjonale fotballforbundet (FIFA) ikke ville utestenge Russland, men at de skulle spille kamper på nøytral bane uten tilskuere. FIFA fikk mye kritikk, og har nå valgt å snu. Sammen med det europeiske fotballforbundet (UEFA) har de nå bestemt at alle russiske lag, klubblag og landslag, skal suspenderes fra alle FIFA og UEFA-konkurranser inntil videre.

KASTES UT: Artjom Dziuba og det russiske fotballandslandslaget kastes ut av VM-kvalifiseringen.

SKI: Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekreftet mandag i en E-post til VG at de ikke ønsker å utestenge russiske utøvere foran verdenscupkonkurransene i Norge denne uken. – For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer, skal ikke nasjonale forbund eller lokale arrangører utestenge utøvere på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning, sier kommunikasjonsdirektør Jenny Wiedeke i FIS.

HÅNDBALL: Det europeiske håndballforbundet (EHF) suspenderte mandag alle russiske og hviterussiske klubb- og landslag fra alle turneringer på ubestemt tid. Inntil videre er også dommere, delegater og ledere fra de to allierte nasjonene utelukket fra all aktivitet i forbundet. Russland fratas også arrangøransvaret for blant annet kvalifiseringsturneringene til EM i beachhåndball i 2023.

ISHOCKEY: Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) har kastet både Russland og Hviterussland ut av forbundet. De får dermed ikke delta i VM i Finland i mai. Den ventede avgjørelsen betyr også at Russland blir fratatt arrangøransvaret for junior-VM i 2023. Det internasjonale ishockeyforbundet opplyser at alle russiske og hviterussiske klubber og landslag utestenges fra deltagelse i alle turneringer inntil videre.

KOMMER IKKE: Ruslan Zakharov, Daniil Aldosjkin og Sergej Trofimov tok Russlands eneste OL-medalje da de tapte lagtempofinalen for Norge. Til VM på Hamar kommer ingen russere.

SKØYTER: Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) reagerer mildt på krigen i Ukraina. ISU har ingen arrangementer i Russland eller Hviterussland i resten av denne sesongen. Forbundet meldte mandag at det følger situasjonen tett, men anbefaler ikke å kutte ut russiske utøvere, flagg eller nasjonalsang. Norges Skøyteforbund har klart sagt at de ikke ønsker russere eller hviterussere i det kommende VM i Hamar. Av praktiske årsaker er det allerede klart at ingen russiske utøvere vil være med.

FORMEL 1: VM-runden i Sotsji – som skulle ha vært arrangert 25. september – ble avlyst allerede dagen etter Russlands invasjon av Ukraina. – Når et land er i krig er det ikke riktig å kjøre løp der, sier regjerende verdensmester Max Verstappen. Det er svært usikkert om den russiske føreren Nikita Mazepin får starte i denne sesongen for Haas-teamet.

FRIIDRETT: Det internasjonale friidrettsforbundet har foreløpig ikke kommet med noen klare restriksjoner foran VM innendørs 18.–20. mars i Beograd. Det russiske friidrettsforbundet har siden 2015 vært suspendert fra World Athletics på grunn av doping. Russerne kan ikke arrangere internasjonale stevner eller delta i internasjonale mesterskap.

TURN: Det internasjonale gymnastikkforbundet avlyser alle internasjonale stevner i Russland og Hviterussland. I andre stevner skal det ikke brukes russiske eller hviterussiske flagg eller nasjonalsanger. Norges Gymnastikk- og Turnforbund mener Det internasjonale turnforbundet må reagere kraftigere.

CURLING: Det internasjonale curlingforbundet foreslo mandag en lovendring hvor styret kan kaste ut et medlemsland fra internasjonale konkurranser om det etter styrets mening kan skade arrangementer, sette sikkerheten i fare, eller risikere god orden. Høringsfristen er tre dager. Curlingforbundet varsler at de kan komme til å fjerne Russland fra de kommende VM.