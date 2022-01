Forfang har beklaget til Johaug etter podkast-stikk

BEKLAGER: Johann André Forfang kom med stikk mot Therese Johaug i hoppguttas nyeste podkastepisode. Nå beklager han.

Johann André Forfang (26) sendte et verbalt stikk mot langrennsstjernen Therese Johaug (33) i podkasten «Hoppcast». Nå har hopperen sagt unnskyld til langrennsstjernen.

«Har gitt beklagelse direkte til Therese for min sleivete kommentar. Ønsker også å presisere ovenfor alle andre at kommentaren var rettet mot Idrettsgallaen, og ikke Therese som person», skriver Johann André Forfang i en SMS til VG.

Mandag skrev VG at landslagshopper Johann André Forfang hadde sendt et verbalt stikk mot langrennsstjernen Therese Johaug i podkasten «Hoppcast».

– Jeg kan nevne at det er ganske mange bra kvinnelige idrettsutøvere i Norge, men prisen i går gikk til en tidligere dopingdømt i en veldig liten idrett, sier hopperen i podkasten som ble spilt inn dagen etter Idrettsgallaen.

«Jeg har fått en hyggelig melding fra Johann, som jeg setter stor pris på. Men dette har aldri vært noe stor sak for meg. Nå må vi alle bruke ressursene våre best mulig til forberedelser for å prestere i OL for Norge», skriver Johaug til VG via manager Jørn Ernst.

STIKK: Johann André Forfang (bilde) kom med stikk til Therese Johaug i den nyeste episoden av podkasten «Hoppcast».

President i Norges Skiforbund, Erik Røste, bekrefter overfor VG at saken har blitt håndtert internt av administrasjonen.

– Det vet jeg ikke noe om, skriver Forfang i en SMS til VG.

VG kontaktet landslagssjef for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, som kan fortelle at det har vært et møte mellom hoppsjef Ståle Villumstad og langrennssjef Espen Bjervig.

– Det var et internt møte hvor jeg snakket med Espen (Bjervig). Vi snakket om situasjonen. Det var ikke et møte der vi skulle komme frem til noe, forteller Villumstad til VG.

– Hva tenker du om saken?

– Vi skulle sikkert vært saken foruten. De påpeker noen fakta, men etterlater et inntrykk også kommer det ut litt klønete. Så det er dumt det, svarer hoppsjefen og fortsetter:

– Det er en kommentar angående juryen og ikke utøveren (Johaug). Vi ønsker å ha et godt forhold mellom utøverne innad i skiforbundet, så de gjør opp seg imellom. Dette er sak mellom Johann og Therese.

INTERNT MØTE: Det har vært et møte mellom hoppsjef Ståle Villumstad (bilde) og langrennssjef Espen Bjervig.

Espen Bjervig skriver i en sms til VG at han ikke ønsker å kommentere saken.

Mandag fortalte Clas Brede Bråthen at de ikke hadde noe redaksjonelt ansvar for podkasten og at det var noe hopperne selv styrte.

– Kommer dere til å ha noe mer innflytelse for hva som blir publisert i podkastene fremover?

– Personlig har jeg opplevelsen av at det har vært mange gode episoder, og for dem som er glad i skihopping har det vært en del interessante ting. De skal ha for initiativet og kvaliteten, svarer landslagssjefen og fortsetter:

– At det nå kommer en uheldig sak tror jeg er en del av en læringsprosess, men om det skjer flere ganger, og ikke er et uhell, ser vi kanskje annerledes på det.

– Så dere kommer ikke til å legge noe føringer for podkasten nå?

– Det har vi ikke diskutert. For alt jeg vet kan det være at Johann ikke ønsker dette mer, så det kan jeg ikke svare på. Men det har ikke kommet noe fra vår side om at «nå må dere skjerpe dere», sier Bråthen og fortsetter:

– Det er viktig å få frem at det ikke på noen måte er ment som kritikk av Therese, sånn er ikke Johann, men jeg skjønner at det fremstår sånn.