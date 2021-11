Mjeldes første kamp fra start på åtte måneder – Chelsea slet seg til seier

Maren Mjelde spilte fra start for første gang på åtte måneder da Chelsea tok et nytt steg mot kvartfinale i mesterligaen. Det ble bare 1–0 over Servette.

Sam Kerr scoret Chelseas mål i 1-0-seieren mot Servette. Her takles hun av Amandine Soulard, som senere ble utvist for to gule kort.

Mjelde pådro seg en alvorlig kneskade da Chelsea vant ligacupfinalen 14. mars. Nå er Norges landslagskaptein endelig tilbake.

Forrige uke ledet Chelsea 6–0 ved pause i Sveits på vei mot 7-0-seier over Servette. Da fikk Mjelde sitt etterlengtede comeback med et kort innhopp i en kamp der Guro Reiten var blant målscorerne.

De som trodde på en ny Chelsea-målfest i hjemmekampen ble skuffet. Servette fremsto langt bedre organisert enn i Genève og gjorde det vanskelig for blåtrøyene på Kingsmeadow. Chelsea-spillerne var heller ikke skarpe i avslutningene.

Først i det 67. minutt fikk laget hull på byllen. Sam Kerr ble pent spilt gjennom av Fran Kirby, slo tunnel på Nathalia Spätli og overlistet keeper Ines Pereira.

Mjelde spilte hele kampen. Hun startet som høyreback, men gikk inn som stopper da laget la om til tre bak. Hun hadde flere farlige hjørnespark, men lagvenninnene greide ikke å utnytte dem. Pereira hadde flere gode redninger, og Servette var ikke ufarlig fremover.

I det 65. minutt satte Monica Mendes Chelsea-keeper Zecira Musovic på prøve med et frekt hælspark, og reaksjonsredningen var både god og viktig.

To minutter senere kom Chelsea-scoringen.

Chelsea feirer Sam Kerrs ledermål i mesterligakampen mot Servette.

Kortslutning

Gjestenes høyreback Amandine Soulard ble utvist mot slutten med to gule kort. Guro Reiten fikk et kort innhopp og var involvert i flere sjanser, men det endte 1–0.

20-årige Lauren James fikk sin Chelsea-debut mot slutten. Hun er søster av Reece James, som spiller for Chelseas herrelag og Englands landslag. Han var blant de 1270 tilskuerne.

En merkelig situasjon oppsto i det 60. minutt, da Beth England handset i forsøket på å kontrollere et innlegg fra Sam Kerr. Den bulgarske dommeren Hristiana Guteva pekte resolutt på straffemerket, men etter å ha blitt omringet av forferdede Servette-spillere innså hun at det var en angrepsspiller som hadde handset i motstanderens felt, ikke en forsvarsspiller i eget.

Tidligere torsdag vant Juventus overraskende 2–0 borte over Wolfsburg. Chelsea på tabelltopp er tre poeng foran Juventus og fem foran Wolfsburg. Laget møter den italienske klubben hjemme 8. desember og den tyske borte i siste runde 16. desember.

PSG videre

Paris Saint-Germains kvinnelag har vært i nyhetene av feil årsak den siste tiden, etter at en av lagets spillere ble mistenkt for å stå bak et overfall på en lagvenninne, men torsdag tok PSG sin fjerde strake seier i mesterligaen med 2–0 borte mot Real Madrid. Dermed er laget allerede gruppevinner.

Marie-Antoinette Katoto og Sakina Karchaoui scoret målene. Celin Bizet Ildhusøy var ubenyttet reserve for PSG.

I samme gruppe vant ukrainske Kharkiv 2–0 borte mot islandske Breidablik og er bare to poeng bak 2.-plasserte Real Madrid, som er seks bak PSG.