Thingnes Bø om Kina-OL: – Man gjør seg tanker om det

GARDERMOEN (VG) Hjemme igjen fra OL og på norsk jord var det en blanding av lettelse og litt stress som preget de norske utøverne. For Johannes Thingnes Bø ble det og tid til å reflektere rundt vertsnasjonen Kina.

HJEMME: Johannes Thingnes Bø ble møtt av kona Hedda Dæhli Bø på Gardermoen etter å ha kommet hjem fra Kina.

Mesterskapet i Kina har fått kritikk fra en rekke hold både i forkant og underveis i lekene. Etter å ha omfavnet kona Hedda Dæhli Bø, fik skiskytteren spørsmål om hvordan det har kjentes ut underveis.

– Jeg tror faktisk ikke jeg har fått ett spørsmål i løpet av hele OL om akkurat det, så det synes jeg var litt rart, sa Thingnes Bø.

Men skiskytteren som reiste hjem med fem medaljer, fire av dem i gull, har gjort seg noe tanker.

– Man gjør seg tanker om det. Det er klart at det er et viktig tema å følge opp videre. Det er noe vi utøverne og er veldig obs på. Vi har gjort en solid innsats der, men om Kina har blitt et bedre land å bo i på grunn av OL, det er ikke sikkert, sa skiskytteren.

– Var det riktig å avholde mesterskapet i Kina?

– Hvis det får en god konsekvens av at alle verdens øyne var rettet mot Kina i to-tre uker i februar, så kan man jo håpe på en minimal endring, svarte Thingnes Bø.

Samtidig som navnebror Thingnes Bø tok seg tid til å snakke om utfordringene rundt vertsnasjonene, var Johannes Høsflot Klæbo mest opptatt av å komme seg bort fra Gardermoen og alle de fremmøtte.

– Rett og slett fordi jeg anser at dette er en av de verste plassene med tanke på smittevern. Jeg har fortsatt en del å kjempe for denne sesongen, fortalte Klæbo på spørsmål om hvorfor han nå setter seg i bilen til Trondheim og ikke tar fly videre til Værnes.

Tidligere mandag ble det kjent at han og pappa Haakon Klæbo har lagt en reiseplan for de neste ukene, for å minimere risikoen for å bli coronasmittet.

På Gardermoen ble intervjuet satt på vent da Klæbos telefon ringte. Pappa Haakon ventet utenfor. Og han blir trolig én av få familiemedlemmer Klæbo får sett de nærmeste ukene. For tilbake fra Kina kunne Klæbo fortelle at moren har blitt covid-smittet.

– Nå har mamma fått covid, så jeg får ikke truffet dem. Men det får vi ta igjen når vi er ferdig med verdenscupsesongen.

Til tross for smittestresset og en ringende telefon, tok Klæbo seg tid til å svare på spørsmål. Men trønderen hadde lite å si om sterkt kritiserte Kina som vertsnasjon.

LANDET: Johannes Høsflot Klæbo landet på Oslo Lufthavn mandag.

– Nå er det avholdt der det er avholdt, og vi har gjort så godt vi kan. For Norge sin del det beste noensinne. Man må ta med seg det, så får man begynne å drodle rundt sånne ting når man har kommet hjem og fått senket skuldrene, svarte Klæbo på spørsmål om det var riktig å avholde OL i Kina og fortsatte:

– Foreløpig har jeg ikke tenkt på det. Man må uansett reflektere rundt mesterskapet og hvordan det ha vært. Men det er ikke noe jeg kommer til å ta i dag.

Blant jublende fremmøtte og bagasjetunge kollegaer var og Therese Johaug, som rundet av sitt siste OL med å vinne tremila.

– Jeg har gledet meg veldig til å komme hjem. Men klart, dagen i går var veldig stor, fortalte Johaug og fortsatte:

– Nå har jeg to stykk som venter på meg, så nå skal vi feire.