Liverpool nærmer seg Manchester City etter ny Salah-milepæl

(Liverpool - Leeds 6–0) Mohamed Salah scoret to og Leeds-manager Marcelo Bielsa rev seg i håret for andre gang på tre dager. Nå er det bare tre poeng opp til Manchester City for Klopp & co.

STOR KVELD: Luis Diaz (til venstre) gratulerer Mohamed Salah med sin andre straffescoring.

– Helt ærlig, vi jakter ikke Manchester City – vi prøver å vinne våre kamper. Ved full tid ble jeg litt revet med, det er det normalt at vi blir etter en kveld som denne, men vi er nødt til å ha hundre prosent fokus mot søndag, sier Jürgen Klopp til Sky Sports etter målfesten. Søndag er det ligacupfinale mot Chelsea.

– Det var en topp kamp, vi er virkelig i bra form. En fantastisk kveld på Anfield. Mo (Salah) spilte en veldig, veldig, veldig god kamp. Sadios kamp var en av hans beste, hvordan han spilte sentralt i banen – det var helt vanvittig, mener Liverpool-manageren.

«Vi marsjerer videre sammen», sang Leeds-fansen tappert etter 35 minutter.

Da hadde Mohamed Salah nettopp scoret på sitt andre straffespark på 20 minutter, og resultattavlen ved siden av The Kop viste 3–0.

Leeds kjempet i likhet med sine bortesupportere tappert, og fortsatte å gå i strupen på Jürgen Klopps Liverpool. Men de ble straffet, gang etter gang:

Det første straffesparket var Stuart Dallas skyld i, da han brukte armen for å stoppe et i innlegg fra Andrew Robertson.

Det andre var det Sadio Mané som skaffet, da han ble felt bakfra av Luke Ayling.

I tillegg hadde Joel Matip rotet seg frem i angrep mellom de to straffesparkene, og vippet inn sin første scoring for sesongen.

AVSLUTTET FESTEN: Virgil van Dijk nikket inn Liverpools sjette mål.

Salah forbi Drogba

– Leeds hadde gode perioder, men det er virkelig vanskelig å spille som de gjør i 90 minutter, særlig mot et lag som oss, sier Klopp.

Etter bare seks minutter ble Alisson Becker overmodig med ballen i beina, men den selvsikre brasilianeren hadde ikke medberegnet den ekstreme eksplosive hurtigheten til tidligere Manchester United-ving, nå Leeds-spiss Daniel James.

Heldigvis for Becker var Matip en reddende engel i sikring.

Fakta Onsdagens Premier League-kamper: Liverpool - Leeds 6–0. Mål: Salah (15, 35, begge straffer), Matip (30), Mané (80, 90), van Dijk (90+3) Burnley - Tottenham 1–0. Mål: Ben Mee (71) Watford - Crystal Palace 1–4. Mål Watford: Sissoko (18). Palace: Mateta (15), Gallagher (42), Zaha (85, 90) Les mer

Men håpet om en god Leeds-kamp døde altså fra 11 meter, og med foten til Mohamed Salah. I tillegg hadde han den målgivende pasningen til Matip.

Med onsdagens tre involveringer har egypteren nå gått forbi Didier Drogba (Elfenbenkysten) i flest mål og assist (160) av en afrikansk spiller i Premier League, og han gjorde det på 72 færre kamper, ifølge ESPN FC.

Ti minutter før fløyta kunne også Sadio Mané melde seg på scoringslisten, etter en vanvittig «hockeyassist» av Salah der han slo i blinde til Jordan Henderson gjennom halve Leeds.

Da klokken rundet 90 kunne Mané også sette sin andre for dagen, og på overtid av overtiden stanget Virgil Van Dijk inn 6–0.

Dermed har nå Liverpool fire mål bedre målforskjell enn Manchester City.

KALD: Sadio Mané satte spikeren i Leeds-kista.

Vonde Leeds-dager

For Leeds har det vært noen begredelige dager, mot to av deres store rivaler.

– Vi slåss mot nedrykk. Det bekymrer meg, hvordan kan det ikke gjøre det, sier manager Marcelo Bielsa etter tapet.

Det er kun tre dager siden Leeds’ regntunge 2–4-tap for Manchester United, og Liverpool, som møtte Norwich lørdag, fikk én dag mer hvile før onsdagens batalje.

Kanskje det ble utslagsgivende? Bielsa klarte i alle fall ikke finne ut av de defensive problemene på tre dager. Til sammen ble det 10 baklengs.

NB! Denne kampen skulle egentlig blitt spilt på Boxing Day, men ble utsatt på grunn av covid-tilfeller i Leeds-stallen.

