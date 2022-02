Kamila Valijeva (15) i tårer: Endte utenfor pallen etter flere fall

BEIJING/OSLO (VG) Kontroversene rundt Kamila Valijeva stopper ikke. Det som skulle vært et oppskriftsmessig gull til 15-åringen endte i tårer.

I TÅRER: Dopingtatte Kamila Valijeva var utrøstelig etter torsdagens friprogram.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Storfavoritten og dopingtatte Kamila Valijeva fra Russland hadde mye press på skuldrene før torsdagens avgjørende friløp, og hun ledet relativt klart etter kortprogrammet tirsdag, selv om hun også i det gjorde noen feil.

Men torsdag var det en meget preget tenåring som var på isen da det gjaldt som mest.

Hun taklet ikke presset og falt flere ganger. Det endte med en fjerdeplass, og da det var faktum - var 15-åringen utrøstelig.

Valijeva greide ikke følge opp gullet fra lagkonkurransen med ROC (Den russiske olympiske komité) forrige uke.

ROC sikret gull og sølv med med Anna Sjtsjerbakova (17) og Alexandra Trusova (17) på første- og andreplass, på øvelsen Sonja Henie har tre OL-gull som den eneste. Bronsen gikk til Kaori Sakamoto (21) fra Japan.

Dermed vil det også bli en medaljeseremoni - noe det ikke ville blitt hvis Valijeva hadde endt blant de tre beste.

Til øvelsen som vanligvis har med 24 utøvere, var det 25 løpere som var kvalifisert, fordi Kamila Valijevas deltagelse skjer med forbehold om at den endelig blir godkjent.

KNUST: Hun høstet varm applaus under oppvarmingen fra de rundt 500 fremmøtte, men det var til ingen nytte. Det var helt tyst i Capital Indoor Stadium fra Valijevas første fall.

Hvordan kan det skje i et olympisk mesterskap at en med positiv dopingtest får lov til å konkurrere?

Mandag bestemte Idrettens voldgiftsrett (CAS) at Valijeva skulle få delta i videre i OL til tross for at hun avla en positiv dopingtest 25. desember.

Bakgrunnen er som følger:

Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) opphevet den midlertidige utestengelsen av henne før mesterskapet. Dette ble anket inn for Idrettens voldgiftsrett av IOC (den internasjonale olympiske komité), WADA (Verdens antidopingbyrå) og ISU (det internasjonale skøyteforbundet).

Russerne vant i voldgiftsretten – inntil videre – fordi den endelige dommen om hun skal utestenges eller ei, ikke er bestemt.

I dommen fra CAS legges det vekt på at Valijeva er en «beskyttet person» ettersom hun er under 16 år. Retten trekker også frem at hun ikke har testet positivt under OL.

Norges Skøyteforbund har siden 2020 ønsket å heve aldersgrensen i seniorkonkurranse fra 15 til 17 år.

Discoverys ekspertkommentator Lise Røsto Jensen sier på Eurosport Norges sending at forslaget til skøyteforbundet står «meget sterkt» etter torsdagens øvelse.

– Når noen har testet positivt, er det litt uforståelig at CAS ikke skal kunne komme frem til en avgjørelse fordi hun er mindreårig. Hun er gammel nok til å delta i OL, og jeg og min tvillingsøster fikk grundig opplæring fra vi var små i å være bevisste på hva vi fikk i oss og sjekket alle stoffer på dopinglista, sa tidligere kunstløper Camilla Gjersem til VG tirsdag.

Forrige mandag vant ROC OL-gullet i lagkonkurransen med Valijeva i spissen, men IOC har ikke delt ut gullmedaljene til ROC på grunn av dopingtesten til 15-åringen.

VG oppdaterer saken!