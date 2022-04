Gull-Sverre går til filmen for å redde karrieren

Dobbelt OL-gullvinner Sverre Lunde Pedersen (29) går til filmen i håp om å gjøre seg attraktiv for nye sponsorer og dermed kunne finansiere sin satsing på heltid mot skøyte-VM om to år - og kanskje 2026-OL i Italia.

TILBAKE PÅ ULYKKESFARKOSTEN: Sverre Lunde Pedersen er tilbake på sykkelen, som han krasjet stygt med for snart ett år siden.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg må få på plass samarbeidspartnere, slik at jeg kan slippe å jobbe. Det viktigste er å få råd til å hvile og trene. En vanlig arbeidsinntekt ville være helt innafor. Da vil jeg ha det jeg trenger for å optimalisere satsingen, sier han.

Sverre Lunde Pedersen ledet Norge til OL-gull på lagtempo i Pyeongchang for drøyt fire år siden, da han også vant bronsemedaljen på 5000 meter. Året etter vant han VM-gull på distansen i Inzell. I februar i år ble han historiens første skøyteløper som har vunnet to OL-gullmedaljer på lagtempo, vel å merke ni måneder etter at han ble hardt kvestet i en sykkelulykke.

De fire siste årene har i hovedsak en «personlig hovedsponsor» sørget for at familiefaren har kunnet ha skøytegåing som jobb. 1. mai utløper den avtalen. Da står Sverre Lunde Pedersen, som har deltatt i fire OL, uten nødvendig inntekt for å kunne fortsette som fullblods toppidrettsutøver.

– Det er ikke slik at det står og faller på det. Men det er en viktig del av det å kunne satse hundre prosent, sier han om virkemiddelet som skal lokke nye sponsorer inn i hans (tomme) portefølje.

– Men jeg vil jobbe mye med det, for å få «landet» avtaler som er ønskelige i min livssituasjon, tilføyer han.

«Virkemiddelet» er videoer fra Sverre Lunde Pedersens liv som utøver, ektemann, far og lagkamerat - på hjemmebane i Bergen og utaskjærs. Klippene på åtte til 12 minutter vil med jevne mellomrom, cirka annen hver uke, bli publisert på hans YouTube-kanal, Instagram og Facebook.

En liten smakebit:

Seriestart er 15. mai.

Ifølge Kristian Vårvik vil episodene rulle og gå i alle fall til VM i Inzell i 2024.

– Det er først og fremst det satsingen min nå retter seg mot. For øyeblikket er det oppkjøringen mot neste sesong som gjelder. Men jeg utelukker ikke OL i 2026, men jeg må bygge opp en base etter å ha mistet tre måneder (etter ulykken) i fjor, og det er mye, sier Sverre Lunde Pedersen.

Han runder 30 år i juli.

Vårvik er jevngammel med Sverre Lunde Pedersen. De to har konkurrert siden åtte til ni årsalderen. Kristian Vårvik gikk sitt siste skøyteløp i desember 2020. Han driver foto- og videostudioet Wiild i Oslo. Sesongen 2019/20 «jobbet» han med skøytelandslaget.

– Jeg kom tettere på Sverre da, og laget innhold til sponsorene hans. I vinter bestemte vi oss for å utvide samarbeidet. Sverre er en fin fyr, som utover resultatene ikke har fått oppmerksomheten han fortjener. Skøyter er heller ikke dekket i særlig grad i 2022. Nå har vi en kanal der vi får vist ham frem, sier Kristian Vårvik.

Sverre Lunde Pedersen slipper å betale Vårvik for arbeidet han er villig til å legge ned for - forhåpentligvis - å medvirke til at OL-mesteren blir attraktiv nok for sponsorer.

På spørsmål om han er betenkt over at Lunde Pedersen må ty til denne typen virkemiddel for å kunne satse videre, svarer Kristian Vårvik «både ja og nei».

– Det er synd at apparatet rundt ikke har kunnet utnytte profilene enda bedre. Siden 2005 har norsk skøytesport med Håvard Bøkko og Sverre hatt løpere som har vært blant de aller beste i verden. Jeg vet ikke om forbundet har skyld i det. Men jeg er overrasket over at ikke flere har gjort det vi nå gjør, sier Kristian Vårvik.