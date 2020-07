Bodø/Glimt fosser videre og banket Odd: – Norges beste sammen med Molde

– Vi er inne på noe, mener Glimt-spiller Jens Petter Hauge etter sesongens femte strake seier.

Bodø/Glimt tok årets femte strake seier da de banket Odd i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

ODD-BODØ/GLIMT 0–4, VIKING-SANDEFJORD 2–0, HAUGESUND-START 1–0, AALESUND-MJØNDALEN 1–3, STABÆK-STRØMSGODSET 2–0:

Bodø/Glimt-toget ruller videre, og denne gangen var det Odd som fikk juling med 0-4-tap på eget gress.

Philip Zinckernagel, Kasper Junker, Marius Høibråten og Sammy Skytte sto bak målene i Skien. Bodø/Glimt har scoret 19 mål på fem kamper og står uten tap med 15 poeng på toppen av Eliteserien. Molde kan også komme opp i 15 poeng med seier borte over tredjeplasserte Kristiansund torsdag.

Fakta FAKTA FRA ALLE KVELDENS ELITESERIEKAMPER Aalesund – Mjøndalen 1-3 (0-2) 200 tilskuere. Mål: 0-1 Shuaibu Lalle Ibrahim (28), 0-2 Vetle Dragsnes (31), 1-2 Niklas Castro (str. 83), 1-3 Sondre Liseth (90). Dommer: Sivert Oeksnes Amland. Gult kort: Sigurd Haugen, Parfait Bizoza, Aalesund, Stian Aasmundsen, Lars Olden Larsen, Tonny Brochmann, Mjøndalen. Rødt kort: Sigurd Haugen (90), Aalesund. Lagene: Aalesund (3-4-3): Andreas Lie – Ståle Stålinho Sæthre, Jonas Grønner, Oddbjørn Lie – Jørgen Hatlehol (Daan Klinkenberg fra 64.), Peter Orry Larsen (Shaquill Sno fra 63.), Parfait Bizoza, David Kristján Ólafsson – Markus Karlsbakk (Niklas Castro fra 46.), Vetle Fiskerstrand (Sigurd Haugen fra 46.), Simen Bolkan Nordli. Mjøndalen (4-4-1-1): Sosha Makani – Alexander Betten Hansen, Markus Nakkim, Sondre Solholm Johansen, Vetle Dragsnes – Lars Olden Larsen (Dagur Dan Thórhallsson fra 85.), Stian Aasmundsen, Joackim Olsen Solberg (Quint Jansen fra 84.), Tonny Brochmann (Martin Rønning Ovenstad fra 54.) – Christian Gauseth (Sondre Liseth fra 54.) – Shuaibu Lalle Ibrahim (Fredrik Brustad fra 64.). Haugesund – Start 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Jesper Norman Daland (selvmål 90). Dommer: Mohammad Aslam. Gult kort: Benjamin Källman, Haugesund, Eirik Wichne, Jesper Norman Daland, Start. Lagene: Haugesund (4-4-1-1): Helge Sandvik – Mikkel Desler, Ulrik Fredriksen, Benjamin Tiedemann Hansen, Thore Pedersen – Niklas Sandberg (Alexander Stølås fra 90.), Kevin Martin Krygård (Kristoffer Gunnarshaug fra 78.), Joakim Våge Nilsen, Kristoffer Velde – Benjamin Källman (Mads Berg Sande fra 68.) – Alexander Ammitzbøll. Start (5-4-1): Jonas Deumeland – Eirik Wichne, Vegard Bergan, Joackim Jørgensen (Adnan Hadzic fra 88.), Jesper Norman Daland, Kristoffer Tønnessen (Kasper Skaanes fra 70.) – Mathias Bringaker (Sander Sjøkvist fra 71.), Erlend Segberg (Henrik Robstad fra 66.), Eirik Schulze, Kevin Kabran – Steffen Lie Skålevik (Eman Markovic fra 87.). Odd – Bodø/Glimt 0-4 (0-2) 200 tilskuere. Mål: 0-1 Philip Zinckernagel (str. 16), 0-2 Kasper Junker (26), 0-3 Marius Høibråten (47), 0-4 Sammy Skytte (66). Dommer: Marius Hansen Grøtta. Gult kort: Marius Høibråten, Bodø/Glimt. Rødt kort: Espen Ruud (15), Odd. Lagene: Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Steffen Hagen, Birk Risa – Markus André Kaasa (Marius Bustgaard Larsen fra 87.), Filip Rønningen Jørgensen (Mushaga Bakenga fra 64.), Joshua Kitolano – Bilal Njie (Bjørn Mæland fra 22.), Tobias Lauritsen, Kachi (Kasper Lunding fra 64.). Bodø/Glimt (4-3-3): Joshua Smits – Alfons Sampsted, Marius Høibråten, Marius Lode (Isak Helstad Amundsen fra 59.), Fredrik Bjørkan (Sebastian Tounekti fra 68.) – Sondre Brunstad Fet (Sammy Skytte fra 59.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Philip Zinckernagel, Kasper Junker (Victor Boniface fra 59.), Jens Petter Hauge (Aleksander Foosnæs fra 68.). Stabæk – Strømsgodset 2-0 (2-0) 200 tilskuere. Mål: 1-0 Kornelius Normann Hansen (33), 2-0 Hansen (41). Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand. Lagene: Stabæk (4-4-1-1): Marcus Sandberg – Mats Solheim (Nicolas Pignatel Jenssen fra 83.), Yaw-Ihle Amankwah, Andreas Hanche-Olsen, Emil Jonassen (Jørgen Olsen Øveraas fra 46.) – Kornelius Normann Hansen, Magnus Strandman Lundal (Tortol Lumanza fra 57.), Emil Bohinen, Romain Gall (Darren Maatsen fra 71.) – Hugo Vetlesen – Oliver Edvardsen (Jesper Isaksen fra 83.). Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Herman Stengel, Niklas Gunnarsson (Marcus Mølvadgaard fra 58.), Ari Leifsson (Sondre Fosnæss Hanssen fra 58.), Nicholas Mickelson – Janis Ikaunieks, Johan Hove, Mikkel Maigaard – Kristoffer Tokstad (Halldor Stenevik fra 87.), Lars-Jørgen Salvesen, Moses Mawa (Tobias Gulliksen fra 87.). Viking – Sandefjord 2-0 (0-0) 200 tilskuere. Mål: 1-0 Kristoffer Løkberg (56), 2-0 Veton Berisha (60). Dommer: Rohit Saggi, Drafn. Gult kort: Iven Austbø, Viking, Vidar Ari Jonsson, Lars Grorud, Sandefjord. Lagene: Viking (4-3-3): Iven Austbø – Fredrik Torsteinbø, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Adrian Pereira – Johnny Furdal, Joe Bell, Kristoffer Løkberg (Zymer Bytyqi fra 70.) – Ylldren Ibrahimaj, Veton Berisha (Sebastian Sebulonsen fra 84.), Even Østensen (Tommy Høiland fra 35.). Sandefjord (4-2-3-1): Jacob Storevik – Vidar Ari Jonsson (Stefan Mladenovic fra 85.), Lars Grorud (Marc Vales fra 63.), Sander Moen Foss, Anton Kralj – Emil Palsson, William Kurtovic – Erik Brenden (Marcos Celorrio fra 79.), Rufo, Kristoffer Normann Hansen (George Gibson fra 64.) – Sivert Gussiås (Lars Markmanrud fra 79.). Les mer

– Norges beste

– Jeg skal ikke si at det føles enkelt, men vi angriper mye, og når vi lykkes, ser det bra ut. Så vi er inne på noe, sa Jens Petter Hauge til Eurosport.

Odd-trener Jan Frode Nornes slo fast at Bodø/Glimt er Norges beste lag sammen med Molde.

– Når Espen blir utvist og de får satt den straffen til 1-0, er forskjellen altfor stor. Bodø/Glimt er et fordømt godt fotballag. Det er Norges beste fotballag sammen med Molde. Jeg blir overrasket hvis de ikke er i gullkampen. De er et lokomotiv, og det er vanskelig å stoppe et lokomotiv.

Rødt kort

Et drøyt kvarter var spilt da det oppsto drama i Skien. Espen Ruud felte Kasper Junker da dansken skulle sette ballen i åpent bur. Veteranen Ruud ble belønnet med rødt kort av dommer Marius Hansen Grøtta, og Junkers landsmann Philip Zinckernagel satte det åpenbare straffesparket sikkert i mål til 1–0 for gjestene. Zinckernagel har tre mål og tre målgivende på årets fem første kamper.

Espen Ruud fikk rødt kort mot Bodø/Glimt og lagde straffe. Foto: Trond Reidar Teigen

2-0-scoringen kom bare ti minutter senere. Et av mange glimrende angrep og et strålende innlegg av Jens Petter Hauge endte opp med at Kasper Junker scoret sesongens femte.

3–0 kom to minutter ut i 2. omgang. Og hvilket mål! Marius Høibråten knallet ballen i mål fra langt hold i reneste Roberto Carlos-stil. 4–0 kom ved nok en danske. Samuel Skytte puttet etter 66 minutters spill. Fem på rappen og serieledelse for Bodø/Glimt, som har scoret 19 mål på de første fem kampene. Torsdag spiller Molde mot Kristiansund og vil med seier der ha like mange poeng som Glimt.

AaFK lekker, Viking med årets første

AaFK fortsetter å lekke bakover, og det viste Mjøndalen å utnytte. Ibrahim og Vetle Dragsnes scoret to kjappe i løpet av tre minutter etter rundt 30 minutters spill i 1. omgang. Innbytter Niklas Castro reduserte på straffespark sju minutter før full tid. På overtid satte Mjøndalens Sondre Liseth punktum til 3–1.

Aalesund er sammen med Sarpsborg under nedrykksstreken etter fem spilte serierunder.

Kornelius Nordmann Hansen scoret to mål før pause for Stabæk mot Strømsgodset. Det gjorde at han fortjent kunne slå en akrobatisk salto etter 2-0-scoringen rett før pause.

I Stavanger dro kampen seg kraftig til i 2. omgang etter en drepende kjedelig forestilling i de første 45 minuttene. I løpet av fire minutter kom det to kjappe scoringer av Kristoffer Løkberg og Veton Berisha. Dermed kunne Bjarne Berntsens mannskap bokføre årets første trepoenger.

– Denne seieren var utrolig viktig, sa Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport etter kampen.

Iven Austbø måtte slå til med en kjemperedning etter 27 minutter da William Kurtovic fikk avslutte fra fem meter. Austbø slang ut en labb for å hindre vertene ledelse.

Kristoffer Løkberg fikk kjeft etter en dårlig start på sesongen. Onsdag scoret han et svært viktig mål mot Sandefjord hjemme. Foto: Tommy Ellingsen

Berisha med sesongens andre

Det tok lang tid før det var noe å juble for i Stavanger. Like før timen var spilt løp Veton Berisha langs venstre mot mål og fikk lagt inn ballen gjennom Sandefjord-forsvaret. Kristoffer Løkberg var først på ballen og banket den ned i mål.

Noen minutter senere sendte Joe Bell et presist innlegg mot Berisha, som stusset inn to måls-ledelsen med pannebrasken.

– Det var utrolig deilig, sa matchvinner Berisha.

68 minutter inn i kampen fikk gjestene mulighet til å utligne. Sandefjords Rubén Herráiz Alcaraz prikket innlegget på foten til Erik Brenden, men en glimrende Austbø sto i veien igjen.

Gjestene klarte aldri å presse ballen inn bak den fantastiske Viking-keeperen.

Sandefjord blir stående med fire poeng på tabellen, og med første seier for sesongen har også Viking fire poeng.

Selvmål på overtid

I Haugesund fikk hjemmelaget med seg tre poeng etter et selvmål på overtid. Tolv baklengsmål i sesongens fire første kamper gjorde at Start-trener Joey Hardarson så seg nødt til å ta grep. Gultrøyene foretok et keeperbytte og stilte med tre midtstoppere på Haugesund stadion.

Det så lenge ut til å funke bra, men helt på tampen sørget Starts unggutt Jesper Daland for at alle tre poengene ble igjen på Vestlandet. Midtstopperen var uheldig og satte ballen i eget nett på en Haugesund-corner.