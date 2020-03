Norges idrettsforbund anslår tap på 500 millioner kroner i mars

Norsk idrett ber Kulturdepartementet om en tiltakspakke som følge av ringvirkningene av koronaviruset.

Norsk fotball taper blant annet store summer i mars. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det skriver Norges idrettsforbund (Nif) i en pressemelding.

Nif ble bedt av Kulturdepartementet om å oversende et estimat på tap av inntekter etter utsatte arrangementer i perioden 5. mars til 31. mars 2020.

– Estimert totalt økonomisk tap for perioden relatert særskilt til avlyste idrettsarrangementer, utgjør om lag 500 millioner kroner i direkte likviditetstap, skriver Nif i pressemeldingen.

Berømmer norsk idrett

Idrettspresident Berit Kjøll sier i pressemeldingen at idrettslagene går på store inntektstap uten mulighet for å kompensere med reduserte kostnader.

– På bakgrunn av den vanskelige situasjonen har Norges idrettsforbund i samråd med Kulturdepartementet kommet med en tydelig beskrivelse av den alvorlige situasjonen og foreslått en rekke nødvendige strakstiltak for å opprettholde god aktivitet på lengre sikt, uttaler idrettspresident Berit Kjøll i meldingen.

Samtidig berømmer Norges idrettsforbund hele idrettsorganisasjonen i Norge.

– Norsk idrett står samlet i denne vanskelige tiden og vi har sammen jobbet iherdig med å finne gode løsninger slik at situasjonen ikke blir altfor vanskelig å bære for våre 11.000 idrettslag rundt omkring i hele landet, heter det i uttalelsen.

Raja: – Tar utfordringene på alvor

Kulturminister Abid Raja ser svært alvorlig på situasjonen i Idretts-Norge.

– Vi har mottatt innspill fra Norges idrettsforbund og en rekke andre organisasjoner. Regjeringen tar de utfordringene koronatiltakene har for kultur, frivillighet og idrett på alvor, og vurderer nå ytterligere tiltak som kan avhjelpe situasjonen, sier han.

I helgen kunngjorde Raja at alle frivillige organisasjoner under alle departement vil beholde statlige tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta.

– Samtidig vil vi fortsette å jobbe hardt fremover for å finne flere tiltak som er målrettede for kultursektoren, forteller ministeren.

