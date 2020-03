Tidligere Premier League-spiss fikk «ekstrem hodepine» etter festivalbesøk. Nå advarer han de unge.

– Ikke ta lett på det. Det er seriøst, sier West Bromwich-spiss Charlie Austin etter å ha fått symptomer på koronasmitte.

Charlie Austin oppfordrer yngre mennesker til å ta koronaviruset på alvor. Her er han fra tiden i Southampton. Foto: DAVID KLEIN, REUTERS / NTB SCANPIX

Flere tilskuere har klaget på symptomer på koronasmitte etter å ha vært på det omstridte hesteløpet Cheltenham Festival i England.

Nærmere 70.000 tilskuere var på plass da løpet ble avsluttet fredag i forrige uke. Flere har vært kritiske til at løpet ble gjennomført på grunn av smittefaren, deriblant tidligere Manchester United-spiss Wayne Rooney.

I et intervju med The Telegraph forteller fotballkollegaen Charlie Austin, som i disse dager spiller for Championship-klubben West Bromwich, at han tror han ble smittet som tilskuer på hesteløpet.

– Jeg følte at jeg var i god form og kunne håndtere det. En uke senere ville jeg sagt til alle, selv de i 20- og 30-årsalderen: «Ikke ta lett på det. Det er seriøst», sier den tidligere Premier League-spilleren.

Charlie Austin tror han ble smittet på Cheltenham Festival, som ble avholdt fra tirsdag til fredag forrige uke. Foto: Tim Goode, PA / Reuters / NTB scanpix

Kaldsvette og «ekstrem hodepine»

Austin sier til The Telegraph at han hadde feber om nettene søndag og mandag, samtidig som han hadde kaldsvette i den grad at det føltes som om noen hadde «kastet en bøtte med vann» på ham.

Da kona Bianca merket at han hostet, kontaktet de klubblegen. Da fikk han beskjed om å isolere seg på et eget rom, mens kona satte mat og drikke utenfor døren til rommet.

Austin er blitt stadig bedre siden tirsdag natt, men forteller at han har hatt «ekstrem hodepine». Nå holder familien seg isolert den neste uken.

– Jeg skjønner at folk som ikke har det bare lever livene sine. Forrige uke gjorde jeg det også. Det var ikke det at jeg ikke tok koronaviruset på alvor, men det er ekstremt seriøst og vi burde behandle det på den måten, sier Austin.

Ingen i West Bromwich er blitt testet for koronaviruset, opplyser klubben.

Omstridt hesteløp

Få dager etter at Cheltenham Festival var ferdig, ba den britiske statsministeren Boris Johnson befolkningen om ikke å dra på pub, og å ha minst mulig kontakt med andre mennesker.

– Se på mengden folk der. Kan noen fortelle meg, når viruset er i ferd med bryte ut, at slike samlinger av mennesker så tett er en god idé? Jeg mener at Cheltenham Festival burde blitt stengt ned. Dette gir ikke mening i det hele tatt, sa blant andre BBC-personligheten Piers Morgan.

Den britiske journalisten Melanie Finn var på plass for å dekke løpet, men valgte å dra tidligere enn planlagt på grunn av «hensynsløse» tilskuere.

– De klemte, tok selfies og drakk av Gud vet hvem sin drink. Den eneste coronaen som var i fokus, var den med en skive lime på, sa hun ifølge The Irish Sun, sitert av blant annet Expressen.

– Jeg spurte dusintall om de var urolige på grunn av koronaviruset. Jeg ble bare møtt av tomme blikk, etterfulgt av svaret: «Ikke i det hele tatt».

Fredag sa Boris Johnson at alle kafeer, puber, restauranter og kinoer måtte stenge fra og med samme kveld.